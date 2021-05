La légende de Manchester United, Eric Cantona, intronisé au Temple de la renommée de la Premier League

Eric Cantona n’a pas été surpris par son inclusion dans le Hall of Fame. Photo de Harold Cunningham – UEFA / UEFA via Getty Images

La légende de Manchester United, Eric Cantona, est devenue la troisième personne intronisée au Temple de la renommée de la Premier League, après Thierry Henry et Alan Shearer.

Cantona, 54 ans, a rejoint United de Leeds United en 1992 et est devenu l’un des joueurs les plus connus du club, remportant quatre titres en cinq saisons alors que l’équipe de Sir Alex Ferguson exerçait sa domination sur la Premier League.

« Je suis très heureux et très fier, mais en même temps je ne suis pas surpris », a déclaré Cantona dans un communiqué mardi. «J’aurais été surpris de ne pas être élu.

« J’ai eu la chance de jouer dans cette équipe, avec des joueurs formidables, un manager formidable et des fans formidables. Nous avons gagné et c’est le football dont je rêvais parce que Manchester United, c’est un club où ils veulent gagner des choses mais dans le bon sens. . «

En plus de remporter quatre titres de Premier League, Cantona a marqué 70 buts en 156 apparitions pour l’équipe. Il a également enregistré 56 passes décisives avant de prendre sa retraite en 1997 à seulement 30 ans.

Réfléchissant à sa carrière, il a déclaré que son moment préféré était de remporter le premier titre de United après 26 ans.

« Après 26 ans, Manchester United a finalement remporté le championnat et c’était aussi la première année pour la Premier League », a-t-il ajouté.

« J’ai eu la chance de jouer dans cette équipe avec des joueurs formidables et un manager formidable, des fans formidables. C’était le football dont je rêvais. Quand j’étais jeune, j’ai grandi avec la Hollande et l’Ajax Amsterdam avec la génération de Johann Cruyff. C’était un football total, un football tellement inspirant.

« J’ai eu la chance de jouer dans cette équipe de Manchester United, parce que nous avons joué un football formidable et nous avons remporté des trophées. Nous avons travaillé dur, très dur. N’oubliez pas que nous avons dû travailler dur et ensuite nous sommes devenus confiants. Avec cette confiance, nous pourrait profiter et jouer un football merveilleux. «

Bien que connu pour ses apparitions prolifiques sur le terrain, il était également une figure controversée qui a été déchue de la capitainerie de France et interdite de jouer pendant neuf mois après avoir donné un coup de pied à un fan de Selhurst Park lorsque United jouait à Crystal Palace en 1995.

Sa retraite à 30 ans a été une surprise et il a depuis déclaré qu’il avait perdu sa passion pour le football, ce qui l’a poussé à s’éloigner du football.

Il a reçu le plus grand nombre de votes combinés du public et du panel des Premier League Awards pour être intronisé. Cinq autres intronisés seront annoncés au cours des trois prochains jours.