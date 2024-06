La légende de Manchester United donne à Sir Jim Ratcliffe une réponse « parfaite » au dilemme du limogeage d’Erik Ten Hag

Le propriétaire minoritaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, n’a pas encore révélé sa décision quant à savoir si Erik ten Hag dirigera l’abri à Old Trafford la saison prochaine – mais le temps presse lentement pour le milliardaire britannique.

Beaucoup pensaient que malgré la victoire du Néerlandais en finale de la FA Cup contre Manchester City à Wembley le mois dernier, cela n’aurait pas fait la différence entre perdre ou conserver son emploi, mais au fil des jours, il devient de plus en plus évident que les options pour le remplacer disparaissent peu à peu.







Avec l’incertitude autour de l’avenir de Ten Hag depuis l’arrivée du propriétaire d’INEOS, les liens avec Graham Potter, Roberto De Zerbi et même le patron anglais Gareth Southgate ont tous connu un mouvement limité un par un, le dernier en date étant Thomas Tuchel.

EN SAVOIR PLUS: Luke Shaw vient d’admettre que Manchester United a un problème dont tout le monde parle

EN SAVOIR PLUS: L’affirmation de Sir Jim Ratcliffe sur Kylian Mbappe pourrait faire allusion à un plan pour une « cible » de Manchester United

Au cours du week-end, il a été rapporté que l’ancien patron du Bayern Munich avait rencontré Ratcliffe et ses dirigeants, mais avait ensuite été exclu de la course, le journaliste Fabrizio Romano rapportant que l’ancien manager de Chelsea était désormais sur le point de prendre une pause de la direction.

Cependant, cela ouvre désormais la porte à un autre ancien entraîneur-chef de Todd Boehly, Mauricio Pochettino, qui a quitté son poste à Stamford Bridge il y a à peine trois semaines après une réunion de deux jours avec les responsables du club qui s’est terminée dans un club. déclaration informant les partisans de son départ.

Mais l’ancien attaquant de Man United, Teddy Sheringham, estime que Pochettino pourrait être exactement celui dont Ratcliffe a besoin pour prendre la relève à Old Trafford, soulignant le passage de l’Argentin à Tottenham et sa capacité à tirer le meilleur de ses jeunes joueurs – le meilleur exemple étant la star des Blues Cole. La saison d’évasion de Palmer avec 25 buts et 15 passes décisives.

« Parmi tous les candidats pour remplacer Erik ten Hag, je pense que Mauricio Pochettino se démarque, je pense qu’il a toutes les références pour diriger Manchester United », a déclaré Sheringham. Casino de Genting.

« Je pense qu’il a fait le tour du quartier et qu’il a un bon âge, j’aime la façon dont il fait jouer ses équipes au football et je pense qu’il serait parfait pour United si Ten Hag devait quitter le club.

« Je pense qu’il a été phénoménal à Tottenham et il rend les joueurs meilleurs lorsqu’ils sont entraînés sous ses ordres. Il n’achète pas seulement pour correspondre à son plan, il les rend meilleurs. Dans le système qu’il joue, ses équipes ont le ballon la plupart du temps. le temps, il ne s’agit pas seulement de le courir après.





« Il amène le jeu à l’opposition et c’est exactement comme cela que Manchester United veut jouer. Il avait peut-être les yeux rivés sur ce poste depuis un moment, mais tous les managers du monde accepteraient le poste de United.

« C’est un travail énorme, un club de football énorme et je pense que s’ils recherchent un nouveau manager, Pochettino serait l’homme qu’il leur faut. »