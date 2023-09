La légende de Manchester United dit à Jadon Sancho d’utiliser la bouée de sauvetage saoudienne pour les transferts

Jadon Sancho a réagi furieusement après avoir été exclu du déplacement de Manchester United à Arsenal dimanche, et Rio Ferdinand a déclaré que l’attaquant avait le choix entre déménager en Arabie Saoudite ou s’habituer à réchauffer le banc.

Sancho a été entièrement exclu de l’équipe de la journée lors de la défaite 3-1 de United à l’Emirates Stadium, une décision qui, selon Erik ten Hag, était due à « ses performances à l’entraînement » avant le match.

Et il est juste de dire que le joueur lui-même n’a pas apprécié la justification de son manager, en postant sur Twitter: « S’il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je ne permettrai pas aux gens de dire des choses complètement fausses ; je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je pense qu’il y a d’autres raisons à cette affaire sur lesquelles je n’entrerai pas ; J’ai été longtemps le bouc émissaire, ce qui n’est pas juste ! »

Sancho est entré en jeu lors des trois premiers matchs de United en 2023/24, mais n’a même pas fait son entrée sur le banc d’Arsenal. (Crédit image : Getty Images)

Et Ferdinand pense que Sancho pourrait avoir une décision importante à prendre sur l’orientation future de sa carrière. Apparaissant sur son CINQ Chaîne Youtubel’ancien défenseur de United et de l’Angleterre a déclaré : « Il est impossible que Jadon fasse une telle déclaration s’il n’a pas, à ses propres yeux, bien joué.

« C’est aussi la différence. Sur sa carte, Jadon [might think], « Je me suis bien entraîné », mais le manager peut avoir un standard différent. Cela peut se terminer de deux manières. Il n’y a qu’une seule fenêtre ouverte maintenant et c’est l’Arabie Saoudite [Arabia] – soit vous êtes sur le banc, soit vous ne faites pas partie de l’équipe pour le reste de la saison. »

Pourquoi Man United d’Erik ten Hag ne fonctionne pas (ENCORE)

Ferdinand n’a pas tout à fait raison – le mercato turc est encore ouvert jusqu’au 15 septembre (le mercato saoudien se ferme ce jeudi) – mais les options de Sancho sont limitées.

Le joueur de 23 ans était lié à Tottenham et à un retour de prêt au Borussia Dortmund cet été, après avoir lutté pour se mettre en forme pendant la majeure partie de ses deux premières saisons à Old Trafford.

Sancho n’a pas répondu aux attentes depuis son transfert important à Old Trafford en 2021 (Crédit image : Getty Images)

Le contrat de Sancho court jusqu’en 2026, donc United aura de nombreuses opportunités de le vendre dans les prochaines fenêtres, mais il est juste de dire qu’ils ne récupéreront rien de proche des frais de 73 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour le faire venir.

Marché de transfert valorise actuellement Sancho à 45 millions d’euros (38,4 millions de livres sterling) – ce qui semble plutôt généreux compte tenu de sa performance globale en tant que joueur de United.

