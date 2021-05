La légende de Manchester City, Sergio Aguero, pourrait s’unir à Lionel Messi après avoir «  conclu un accord pour rejoindre Barcelone  » – rapports

City a révélé au cours de la saison que le quintuple vainqueur de la Premier League devait mettre fin à son association avec le club après près de 400 matchs dans la moitié bleue de Manchester, la disponibilité de bientôt 33 ans incitant plusieurs européens. clubs d’élite pour enquêter sur un accord potentiel avec l’international argentin de 97 sélections.

Selon l’initié du football Fabrizio Romano, la chasse à sa signature a été remportée par Barcelone, la partie espagnole ayant accepté les conditions d’un contrat d’un an qui verra Aguero se lier avec son compatriote Lionel Messi au Camp Nou – à condition, bien sûr, , que Messi reste la saison prochaine.

On pensait que plusieurs autres clubs européens, dont Chelsea, avaient envisagé la possibilité de conclure un accord avec Aguero, qui a marqué 258 buts impressionnants dans le football anglais – y compris son célèbre but vainqueur du titre dans le temps additionnel contre QPR le dernier jour de la Saison 2011-12.

Sergio Agüero à Barcelone, c’est parti! Il devrait adhérer jusqu’en juin 2023, accord conclu. Bonus inclus au cas où le Barça gagnerait l’UCL. 🔵🔴 #FCBPlus: Barcelone se rapproche également de signer Memphis Depay. Il a confirmé à ses nouveaux avocats qu’il souhaitait rejoindre le Barça 🚨🇳🇱 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 mai 2021

Le dernier match à domicile d’Aguero avec Manchester City aura lieu ce dimanche contre Everton. Il devrait également être disponible pour la sélection pour la finale de la Ligue des champions de samedi prochain contre Chelsea.

Aguero et Messi sont connus pour avoir une relation très étroite, Aguero décrivant sa compréhension avec l’un des plus grands joueurs du monde comme « un vieux couple marié« .

« Je m’endors toujours avec la télévision allumée et quand je me réveille le lendemain matin, il se plaint toujours à moi. » Aguero a déclaré à propos de Messi l’année dernière.

« Il arrive à l’hôtel et prend instantanément une douche pendant que je suis juste assis à parler sur mon téléphone portable.

« Il se plaint toujours, nous sommes comme un vieux couple marié. Puis il me rappellera qu’il faut descendre dîner et qu’on n’a pas le temps. «

La signature d’Aguero par Barcelone pourrait indiquer que le club à court d’argent a mis fin à tout intérêt qu’il aurait pu avoir pour attirer Erling Haaland ou Robert Lewandowski – alors que de fortes questions subsistent concernant l’avenir de Messi dans son club d’enfance.

Les géants catalans ont une longue histoire d’ajouter des Argentins de renommée mondiale à leur équipe. En plus de Messi et Aguero, des personnalités comme Diego Maradona et Juan Roman Riquelme ont également exercé leur métier au Camp Nou.

Le sort d’Aguero à City restera dans les mémoires. En plus de ses cinq titres de champion, il a également remporté une médaille en FA Cup et six titres en EFL Cup.