Rio Ferdinand affirme que la star de Manchester City Phil Foden et le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish sont les deux meilleurs joueurs de l’Angleterre à l’heure actuelle.

Foden, 20 ans, a consolidé son statut de l’un des talents les plus prometteurs de la Premier League avec un but et une aide lors de la victoire catégorique 4-1 de City à Liverpool dimanche.

Pendant ce temps, Grealish, 25 ans, est allé de mieux en mieux après avoir skippé Villa à la sécurité la saison dernière et a déjà amassé six buts et 10 passes décisives dans la ligue cette saison.

Ferdinand ne doute pas que le duo est actuellement les deux meilleurs joueurs anglais et a soutenu Foden pour commencer pour les Trois Lions à l’Euro de cet été.

L’ancien défenseur de Manchester United a déclaré à sa chaîne YouTube CINQ: « En ce moment, il [Foden] doit jouer. C’est comme qui joue avec lui?

«C’est qui joue avec lui et Grealish en ce moment. Lui et Grealish sont les meilleurs joueurs.

« Grealish et Foden sont les deux meilleurs joueurs anglais qui jouent actuellement. Les meilleurs en forme. Ils sont les deux meilleurs joueurs en ce moment en Angleterre. »

Foden continue de croître en stature à City et a brillé en l’absence des poids lourds traditionnels du club, Kevin De Bruyne et Sergio Aguero.