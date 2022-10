La légende de Man United, Michael Carrick, nommé nouveau manager de Middlesbrough

Michael Carrick a été nommé nouveau manager de Middlesbrough. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

La légende de Manchester United, Michael Carrick, a été nommé nouveau manager de Middlesbrough, a annoncé le club du championnat anglais.

Il s’agit du premier emploi permanent de la carrière de manager de Carrick après avoir travaillé comme entraîneur à Old Trafford sous Ole Gunnar Solskjaer et Jose Mourinho après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2018.

Le joueur de 41 ans remplacera l’ancien manager de Sheffield United Chris Wilder, limogé par Middlesbrough plus tôt ce mois-ci.

“Je suis vraiment ravi d’être ici et de faire partie d’un club avec une histoire et une tradition aussi profondes”, a déclaré Carrick.

“Middlesbrough a été le premier club professionnel pour lequel j’ai joué à l’âge de neuf ans, c’est donc un sentiment très spécial d’être de retour ici en tant qu’entraîneur-chef.

“Ayant moi-même grandi dans le nord-est, je suis pleinement conscient de ce que le football signifie pour les gens. C’est un réel privilège pour moi d’occuper ce poste et de ressentir toute la passion et l’enthousiasme que vous avez pour le jeu et pour Boro. .

“Je donnerai tout pour aider à développer l’équipe et continuer à faire avancer le club et à faire de vous les supporters fiers.”

Carrick était l’entraîneur par intérim de United la saison dernière après que le club a limogé Solskjaer en novembre et est resté invaincu lors de ses trois matches en charge. L’ancien international anglais a mené United à une victoire à l’extérieur en Ligue des champions à Villarreal avant de faire match nul à Chelsea et de battre Arsenal lors de son dernier match à Old Trafford.

Au cours de sa carrière de joueur à United, Carrick a remporté cinq titres de Premier League, la Ligue des champions, la Ligue Europa, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup.