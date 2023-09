La légende de Man United, Cristiano Ronaldo, et le héros de Liverpool, Sadio Mane, pourraient être la liaison la plus improbable du football.

Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ont forgé la plus improbable des bromances et talkSPORT est tout à fait d’accord.

Le joueur le plus célèbre du monde est à Al Nassr depuis janvier et s’est déjà imposé comme l’attraction vedette du club en raison de son statut mondial.

11 Ronaldo et Mané deviennent rapidement l’une des grandes associations du football Crédit : AFP

11 Les supporters ont apprécié de voir leurs interactions sur le terrain et en marge

11 Ronaldo a vu le côté drôle lorsque son coéquipier l’a poussé dans la zone technique

Après un été énorme sur le marché des transferts, il est désormais rejoint par une autre star de renommée mondiale, Mané, arrivée du Bayern Munich.

Bien qu’ils n’aient joué ensemble que quelques mois, le duo a déjà noué une véritable amitié.

Ronaldo et Mané sont les principaux supports offensifs d’Al Nassr, les deux joueurs s’associant régulièrement sur le terrain.

La connexion sur le ballon est claire, mais la relation transparaît vraiment alors que le duo se sourit et s’embrasse régulièrement tout en célébrant leurs efforts.

Un clip en particulier montre une étreinte particulièrement enthousiaste, tandis qu’un autre montre leur côté ludique.

Lors d’une victoire 4-0 contre Al-Shabab, Ronaldo a été vu criant des instructions à ses coéquipiers depuis le banc de touche, ce que Mané a trouvé drôle. L’international sénégalais s’est alors levé et a poussé son nouveau copain plus près de la zone technique, ce qui a fait rire Ronaldo en réalisant que le banc trouvait son enthousiasme amusant.

« J’adore leur alchimie », a commenté un fan sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Un autre a plaisanté: « C’est la bromance dont nous ne savions pas avoir besoin. »

Un autre clip, qui a circulé en ligne, montre le couple en train de faire la fête, Mané demandant apparemment à Ronaldo de l’embrasser sur la tête et le capitaine joyeusement obligeant.

11 Anciens rivaux de Premier League, qui auraient pensé qu’ils s’entendraient si bien Crédit : TikTok

11 Les fans ont vraiment apprécié voir l’alchimie entre Mané et Ronaldo Crédit : Twitter

11 Le toujours cool Ronaldo aime l’amitié autant que son nouveau coéquipier Crédit : Twitter

11 Ce n’est pas souvent qu’on voit une connexion comme celle-ci entre deux joueurs si tôt dans leur vie commune. Crédit : Getty

Et tout cela pourrait surprendre les gens compte tenu de leurs allégeances respectives en Premier League.

Mane est principalement associé au fait d’être un élément clé de l’équipe gagnante de Liverpool en Premier League et le Merseyside coule dans ses veines, tandis que Ronaldo est une légende de Man United.

Le joueur de 38 ans a connu deux passages à Old Trafford où il a marqué 145 buts, dont trois contre Liverpool.

Le duo, cependant, semble également être des personnes nettement différentes.

11 Ronaldo est l’un des plus grands joueurs de Man United, qui a passé de nombreux matchs à combattre Liverpool. Crédit : Getty

11 Mane était un favori à Liverpool pendant son séjour là-bas Crédit : Getty

11 Les deux hommes sont désormais amis et coéquipiers. Crédit : AFP

Mané est réputé pour être privé en ce qui concerne sa vie de famille, tandis que Ronaldo a historiquement eu une réputation plus extravertie avec plus de 600 millions de followers sur Instagram uniquement.

Mané a déjà évoqué le sujet du clinquant chez ses collègues professionnels, en déclarant : « Je ne veux pas donner l’impression que je suis une personne très critique, mais c’est vrai qu’il y a des valeurs dans le football qui m’irritent un peu ». par rapport à l’éducation que j’ai eue.

« Mais au lieu de critiquer, je préfère prendre mes distances. L’essentiel est de ne pas changer, et je crois que je ne l’ai pas fait. Pour un garçon qui vient d’une petite ville, c’est une grande victoire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait vivre une vie comme Ronaldo ou Neymar, il a ri : « Non ! Je les suis sur les réseaux sociaux et ça suffit.

11 Les fans espèrent que ces amis en herbe pourront conduire Al Nassr vers la gloire Crédit : Getty

« J’aime la vie incroyable qu’ils mènent, mais je ne pense pas que ce soit pour moi. »

Mais malgré ces différences hors du terrain, sur le terrain, les deux hommes se combinent à merveille pour Al Nassr.

Cette saison, Ronaldo a inscrit six buts et cinq passes décisives en seulement cinq apparitions, tandis que Mané a déjà marqué cinq buts en six apparitions.

Même si Al Nassr est encore un peu en retard dans la course au titre en Pro League saoudienne, ce n’est pas à cause de ses efforts offensifs, le club affichant le total de buts le plus élevé de la ligue cette saison.

Les deux stars étant des professionnels modèles en termes de nutrition, de forme physique et de conditionnement physique, Al Nassr sera convaincu que le duo pourra les inspirer vers la gloire cette saison.

De plus, avec une bromance en fleurs, le ciel pourrait être la limite que l’équipe a surnommée The Global Club.