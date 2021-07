La légende de Luton Town, Mick Harford, lutte contre le cancer de la prostate | Actualités footballistiques

Le directeur adjoint et directeur du recrutement de Luton, Mick Harford, lutte contre le cancer de la prostate, a annoncé le club.

L’homme de 62 ans commencera un traitement de radiothérapie à la mi-août, ce qui l’éloignera de Kenilworth Road.

Harford a reçu un diagnostic de cancer en décembre 2020 mais a continué à travailler avec les Chapeliers pendant la pandémie de Covid-19.

En tant que joueur, Harford a marqué 92 buts en 217 apparitions pour Luton, y compris la victoire de la Littlewoods Cup en 1988, et a réussi à remporter le trophée Johnstone’s Paint Trophy et le titre de League One.

S’adressant au site Web du club, il a déclaré aux supporters du club: « Ce que je veux, c’est sensibiliser et encourager d’autres hommes à aller se faire examiner.

« C’est ce que j’ai fait et ce n’est pas quelque chose dans lequel nous sommes bons, nous les hommes d’âge moyen et plus âgés.

Harford a remporté le titre de League One avec Luton en 2019



« Nous n’aimons pas parler de maladie ou aller chez le médecin, car nous pensons que nous pourrions perdre leur temps, surtout dans le climat actuel avec Covid. C’est tellement vital de ne pas penser comme ça.

« Les premiers symptômes du cancer de la prostate ne sont pas toujours perceptibles, c’est pourquoi il est si important d’aller voir votre médecin généraliste et de se faire examiner.

« Je connais quelques personnes au club de football qui sont allées le faire depuis que j’ai été diagnostiqué pour la première fois, et si nos merveilleux supporters peuvent faire une chose pour moi, c’est exactement cela, car un diagnostic précoce est si crucial.

« Je suis sous traitement hormonal depuis plusieurs mois, mais j’ai maintenant besoin d’un cours de radiothérapie, à l’UCLH à Londres, où mon équipe d’oncologie a été géniale avec moi.

Nous sommes désolés d’apprendre que notre ancien joueur @Mickharford se bat contre le cancer de la prostate. Nos pensées sont avec Mick et sa famille en ces moments difficiles. Reste fort, Mick. Nous sommes tous derrière vous#DCFC pic.twitter.com/G8dLT0u4hr – Comté de Derby (@dcfcofficial) 19 juillet 2021

« Je suis vraiment content du traitement que je reçois, même si ce sera un long voyage, ce qui signifie que je ne serai pas là tous les jours sur le terrain d’entraînement, ce qui, comme tout le monde le sait, est ce que j’aime faire.

« Ce qui est essentiel pour moi, c’est que le club se concentre sur la nouvelle saison, dont nous sommes à l’aube.

« Je tiens à remercier tout le monde au club de football pour leur soutien. Gary et le conseil d’administration, Nathan, le personnel et tous les joueurs m’ont été très utiles au cours des derniers mois.

« S’il vous plaît, continuez à leur apporter votre soutien sans réserve. Je serai là pour les aider ainsi que les joueurs de toutes les manières possibles, tout en sensibilisant au cancer de la prostate, pour aider les autres. »

Un certain nombre de clubs de football, dont les anciens clubs de Harford, Sunderland, Birmingham, Derby et Lincoln, se sont tournés vers Twitter pour lui offrir leur plein soutien.