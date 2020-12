Le général de l’armée de l’air Chuck Yeager, connu comme «le plus grand pilote d’Amérique» et le premier homme à dépasser la vitesse du son en vol, est décédé à l’âge de 97 ans, selon son épouse Victoria.

«C’est avec une profonde tristesse, je dois vous dire que mon amour de vie, le général Chuck Yeager, est décédé juste avant 21 heures HE»,L’épouse de Yeager a déclaré lundi soir dans un tweet sur la page Twitter du célèbre brigadier général.

Une vie incroyable bien vécue, le plus grand pilote d’Amérique et un héritage de force, d’aventure et de patriotisme resteront à jamais dans les mémoires.

Fr @ VictoriaYeage11 C’est avec une profonde tristesse, je dois vous dire que mon amour de vie, le général Chuck Yeager, est passé juste avant 21 heures HE. Une vie incroyable bien vécue, le plus grand pilote d’Amérique et un héritage de force, d’aventure et de patriotisme resteront à jamais dans les mémoires. – Chuck Yeager (@GenChuckYeager) 8 décembre 2020

As de carrière au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, Yeager a commencé son service en tant qu’humble mécanicien, progressant jusqu’à la formation de pilote enrôlé et finalement promu officier de bord. En tant que pilote de chasse P-15 Mustang pendant la Seconde Guerre mondiale, il a abattu plus de 11 engins ennemis au-dessus du front occidental.

Une photo des coulisses de l’un de mes films préférés – le regretté Sam Shepard dans le rôle de Chuck Yeager et l’homme lui-même, qui bien sûr avait également un rôle de camée. Il a été le premier à franchir le mur du son, à travers lequel ils ont dit qu’aucun homme ne pourrait jamais passer. Il l’a fait, puis a vécu jusqu’à 97 ans. pic.twitter.com/p1r9YxqNGE – Spenser Hickey (@SpenserHickey) 8 décembre 2020

Après le jour de la victoire, Yeager a testé une variété de nouveaux engins au Muroc Army Air Field (maintenant connu sous le nom de base aérienne d’Edwards) en Californie, devenant la première personne à voler à des vitesses supersoniques lors d’un essai du Bell X-1. – puis un avion expérimental propulsé par fusée – en octobre 1947. Pour cet exploit, il reçoit le trophée Mackay de l’armée de l’air pour« Le vol le plus méritoire de l’année »,ainsi que le prix Robert J. Collier, décerné à ceux qui font des progrès majeurs dans le domaine de l’aéronautique.

#OTD 14 octobre 1947 Chuck Yeager @GenChuckYeager a franchi le mur du son en volant plus vite que la vitesse du son dans un avion-fusée Bell X-1. pic.twitter.com/wtNwZ23J1L – ExplorersClub (@ExplorersClub) 14 octobre 2020

Devenu colonel à part entière en 1962, Yeager a été nommé premier commandant de l’École de pilotage de recherche aérospatiale de l’armée de l’air, qui a produit des candidats astronautes pour la NASA, mais il est rapidement revenu au combat. Il a pris le commandement de la 405th Tactical Fighter Wing sur une base aérienne aux Philippines pendant le conflit américain au Vietnam, accumulant des centaines d’heures de combat et quelque 127 missions.

Général Chuck Yeager (1923-2020)

Le plus grand pilote d’Amérique #DÉCHIRURE

As de chasse de la Seconde Guerre mondiale, pilote d’essai légendaire qui a franchi le mur du son en 1947 et a piloté toutes les acrobaties aériennes dans le long métrage de Howard Hughes JET PILOT (1957).#mon héros #le respect pic.twitter.com/OGxjiqV02Y – Vashi Nedomansky, ACE (@vashikoo) 8 décembre 2020

Après quelque 33 années de service actif, il a pris sa retraite en mars 1975 au grade de général de brigade, bien qu’il ait continué à servir comme consultant pour l’armée de l’air et la NASA bien après la fin officielle de sa carrière militaire. Il faisait partie des pilotes les plus décorés de l’histoire des États-Unis, remportant d’innombrables récompenses, trophées et distinctions au cours de ses décennies au service.

