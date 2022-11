La légende de l’UFC subit un KO vicieux lors du dernier combat de sa carrière (VIDEO)

Frankie Edgar est sorti sur son bouclier à l’UFC 281

Le dernier combat de carrière de Frankie Edgar ne s’est pas tout à fait déroulé comme il l’espérait alors que l’ancien champion des poids légers de l’UFC a subi un KO dévastateur aux mains (ou au genou, plus justement) de son rival Chris Gutierrez lors de l’événement UFC 281 de samedi soir au Madison Square Garden à New York. Ville.

Edgar, 41 ans, originaire du New Jersey, se battait pour la dernière fois d’une carrière de 36 combats qui lui a valu l’or à l’UFC mais aussi la réputation d’être l’un des champions les plus durables du sport – mais des résultats récents ont indiqué que son menton n’est pas tout à fait aussi fer qu’il l’était autrefois, et cela a de nouveau été évident lors du premier tour de la Big Apple lorsque Gutierrez a trouvé une maison pour un coup de genou volant qui a effondré Edgar en arrière sur la toile.

La fin est survenue un peu plus de deux minutes à l’intérieur du premier tour et a été la quatrième défaite par élimination directe d’Edgar lors de ses cinq derniers combats, et a immédiatement aspiré l’air d’une foule farouchement pro-Edgar rendant hommage à l’icône de l’Octogone lors de sa dernière bataille dans la cage.

Et tandis que la carrière d’Edgar au Temple de la renommée s’est terminée sur une note amère, le vétéran aguerri a clairement indiqué qu’il ne regrettait pas un seul instant des près de huit heures qu’il a passées dans la cage de l’UFC.

CHRIS GUTIERREZ ASSOMME FRANKIE EDGAR pic.twitter.com/bvLIKf3tIS – ENVOI COMPLET (@fullsend) 13 novembre 2022

Pas comme il voulait que ça finisse, mais ce soir @FrankieEdgar ferme le livre sur une carrière légendaire à l’intérieur de l’Octogone 🙌 #UFC281 pic.twitter.com/XDlkQ68mvW – UFC (@ufc) 13 novembre 2022

“j’adore ce sport», a déclaré Edgar après avoir repris conscience. “Je ne voulais pas sortir comme ça. Ce sport est nul. J’ai ma famille ici, c’est tout ce qui compte. Félicitations à Chris. Ce sport n’est pas toujours aussi indulgent.”

Gutierrez, pour sa part, améliore son record de carrière à un impressionnant 19-4-2 et en fait huit combats à l’UFC depuis sa dernière défaite.

Dans ses propres commentaires d’après-combat, il a déclaré que son introduction au combat avait été extrêmement éprouvante.

“C’est juste une montagne russe», a déclaré Gutierrez, dont la mère et l’entraîneur-chef ont récemment reçu un diagnostic de cancer.

“Je viens de rien. Statistiquement, je n’étais pas censé être ici. Je suis là maintenant. C’est un rêve devenu réalité d’être ici au Madison Square Garden.”

Triste à voir @FrankieEdgar descendre comme ça. C’est un sport difficile. Profitez de votre légende de la retraite 🙇🏻‍♂️ #ufc281 – Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 13 novembre 2022

Frankie, tu es un frère de légende. Rien à se mettre sous la dent. Je sais que vous avez tellement de possibilités de succès après ce chapitre de votre vie. Vive la force de fer, Frankie Edgar ! #UFC281 – Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 13 novembre 2022

Une foule de combattants, quant à eux, ont rendu hommage à Edgar alors qu’il quittait l’Octogone pour la dernière fois – presque tous utilisant un mot commun pour décrire la carrière d’Edgar.

“Triste de voir Frankie Edgar tomber comme ça», a écrit un autre ancien champion, Rafael Dos Anjos. “C’est un sport difficile. Profitez de votre légende de la retraite.”

Le champion des poids coq Aljamain Sterling a ajouté: «Frankie, tu es un frère de légende. Rien à se mettre sous la dent. Je sais que vous avez tellement de possibilités de succès après ce chapitre de votre vie. Vive la force de fer, Frankie Edgar !”

Même Khamzat Chimaev n’a pas pu contenir son admiration, la star d’origine tchétchène n’ayant écrit qu’un seul mot en ligne : “Légende.”