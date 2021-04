Le voyage de Weidman dans l’octogone en Floride samedi a été court et atroce, car il s’est brisé la jambe à peine 17 secondes après le début de son combat avec Uriah Hall après avoir tenté un coup de pied bas.

Le combat a été immédiatement annulé en tant que victoire TKO sur blessure pour Hall alors que les fans grimaçaient d’horreur face à la blessure de Weidman.

AVERTISSEMENT: GRAPHIQUE

Le premier combattant de @ufc histoire de gagner sans une seule frappe lancée # UFC261pic.twitter.com/zxyu5XhYu3 – danawhite (@danawhite) 25 avril 2021

L’ancien champion vétéran de 185 livres a été expulsé de la zone, apparemment toujours à l’agonie, avec des scènes horribles rappelant étrangement un autre combat impliquant Weidman – alors qu’il était celui qui regardait Silva subir un sort similaire dans leur combat pour le titre en 2013.

Silva s’est cassé le tibia et le péroné de sa jambe gauche lorsque Weidman a arrêté un coup de pied du Brésilien – une blessure qui a plongé la légende brésilienne dans un long séjour en marge.

L’icône de l’UFC, âgée de 46 ans, a publié un message de soutien à Weidman sur sa page Instagram.

« Mon champion des sentiments les plus profonds et les plus sincères, » a écrit «The Spider», partageant une photo de Weidman.

«Ayez foi, je vous souhaite un prompt rétablissement. En ce moment, je vous souhaite, à vous et à votre famille, lumière, amour et connaissance.

«Aux fans du sport, merci de respecter ce moment de cet incroyable guerrier et souhaitons qu’il soit à 100% très récupéré bientôt. Puisse Dieu vous bénir vous et votre famille. »

Saviez-vous que lorsque Anderson Silva a subi la même fracture de jambe, c’était CONTRE Chris Weidman !? C’est fou comme les tables ont tourné 🤯 # UFC261#chrisweidmanpic.twitter.com/F7RcUQc94D – Analyste des blessures sportives (@ MohamedHashem03) 25 avril 2021

Les fans ont salué le geste de l’ancien roi des poids moyens, l’un d’eux ayant répondu: «Un si grand homme. Prières pour Weidman. »

«C’est pourquoi le sport a besoin de plus d’Anderson Silva. Beaucoup de respect monsieur, « dit un autre.

L’UFC a confirmé samedi soir que Weidman avait été transféré à l’hôpital et subirait une intervention chirurgicale dimanche.

Des inquiétudes seront inévitablement soulevées quant à savoir si c’est la dernière que les fans voient du New Yorker de 36 ans dans l’octogone, sa défaite TKO contre Hall étant sa sixième défaite lors de ses huit derniers combats – bien que dans des circonstances amèrement malheureuses.

Hall a répondu avec classe à l’intérieur de l’octogone après le combat, envoyant ses meilleurs vœux à Weidman et à sa famille pour un prompt rétablissement.

«Mec, je me sens si mal pour lui. J’espère qu’il va bien. Je souhaite bonne chance à sa famille si vous regardez, « Dit Hall dans l’octogone.

«J’espère qu’il récupère, s’il se rétablit, je lui dois ce combat, j’espère qu’il en reviendra. Tu es toujours l’un des meilleurs Chris.

« J’espère qu’il va bien. Je souhaite bonne chance à sa famille si vous regardez. »@UriahHallMMA avait un message élégant pour Chris Weidman et sa famille après leur combat à # UFC261 s’est terminé par une blessure à la jambe de Weidman. pic.twitter.com/u12EWgoQaK – ESPN MMA (@espnmma) 25 avril 2021

Dans un autre aspect de symétrie entre Silva, Weidman et Hall, ce dernier a été le dernier homme à vaincre le Brésilien à l’intérieur de l’octogone de l’UFC, l’envoyant à la retraite après un arrêt au quatrième tour de leur combat d’octobre 2020.

En revanche, Weidman avait été le premier à battre Silva dans la promotion lorsqu’il l’avait assommé lors de leur premier combat en juillet 2013.

La star de la WWE et ancienne combattante de l’UFC Shayna Baszler a appelé les événements de samedi « la malédiction de l’araignée. »

Anderson Silva et la malédiction de l’araignée # UFC261 – Shayna Baszler (@QoSBaszler) 25 avril 2021

La victoire de Hall, 36 ans, était sa quatrième consécutive alors qu’il se poussait plus loin dans la course au titre potentiel à 185 livres.

Les autres combattants ont également partagé leurs meilleurs vœux pour Weidman sur les réseaux sociaux, notamment le champion des poids lourds Francis Ngannou et le tenant du titre des poids coq Aljamain Sterling.

C’est horrible 😢Dommage pour Chris, j’espère qu’il se rétablira rapidement.# ufc261 – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 25 avril 2021