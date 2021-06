La légende de l’UFC Ortiz démissionne du rôle de maire de Huntington Beach citant un «assassinat de personnage» et des craintes pour la sécurité de la famille (VIDEO)

Ortiz, un ancien champion des poids mi-lourds de la promotion d’élite MMA et l’une de ses premières stars de la vieille école, a pris ses fonctions en décembre.

Avec 42 000 votes, il s’agit du plus grand décompte de l’histoire du scrutin pour le plus haut bureau de la communauté californienne dont il est originaire.

Pourtant, à peine six mois après avoir pris les rênes, il a déjà décidé de quitter son premier grand rôle politique.

« J'avais l'impression que j'étais dans une position bipartite et que nous avions tous un objectif commun que notre ville et nos électeurs pourraient avoir. Pour le dire franchement, ce n'est pas le cas », a déclaré Ortiz en lisant une déclaration lors d'une réunion du conseil municipal où il a annoncé la démission choc.

« J’avais l’impression que j’étais dans une position bipartite et que nous avions tous un objectif commun que notre ville et nos électeurs pourraient avoir. Pour le dire franchement, ce n’est pas le cas », a déclaré Ortiz en lisant une déclaration lors d’une réunion du conseil municipal où il a annoncé la démission choc.

« Dès le premier jour, j’ai prêté serment et j’ai été accueilli avec hostilité et jugement. En tant que personnalité publique, rien n’est nouveau. Cependant, être le seul objectif d’assassinat de personnage chaque semaine, avec de multiples reportages et des fuites d’informations personnelles – tout cela dans l’espoir de calomnier et de diffamer mon nom », il a continué.

« Je pensais que j’étais à la hauteur de ce travail, mais je savais que j’avais plus de 40 000 électeurs qui comptaient sur moi. Récemment, les attaques contre moi ont impliqué ma famille.

« Je me sens maintenant [that] leur sécurité est en danger. Pour le dire simplement, ce travail ne fonctionne pas pour moi », il a avoué.

Tito Ortiz a déclaré qu'il avait démissionné en raison d'attaques politiques et de la sécurité de sa famille.

Tito Ortiz annonce sa démission du conseil municipal de Huntington Beach. pic.twitter.com/vVzsLNf9zu – Oscar Willis (@oscarswillis) 2 juin 2021

Après l’annonce d’Ortiz, le conseil est entré en suspension, mais les membres restants n’ont fait aucun commentaire à ce sujet à leur retour.

Cependant, sa relation a longtemps été difficile avec ses collègues, qu’il a accusés de l’avoir choisi pour ses opinions conservatrices, notamment le refus de porter un masque facial et de se faire vacciner pour se protéger contre Covid-19.

Courir sous un « Rendre Huntington Beach à nouveau sûr » slogan en hommage à Donald Trump « Rendre l’Amérique encore meilleure » homologue, Ortiz a déclaré à un groupe de sympathisants de l’ex-président américain « Nous devons être du bon côté de l’histoire, du bon côté de l’histoire » en décembre « Arrêtez le vol » rassemblement contre l’élection de Joe Biden.

« C’est le bien contre le mal. Je ne veux pas d’un pays communiste », Ortiz a dit, mais ce n’était que le début de ses controverses à la barre.

Je ne peux pas croire que l’ère du membre du conseil municipal de Tito Ortiz soit terminée pic.twitter.com/E0poS0ZBJB – Bibliothèque Gavin (@gczeus) 2 juin 2021

En février, il a presque perdu son titre lors d’une réunion du conseil municipal en refusant de porter un masque, bien que l’article pour le dépouiller ait été déposé afin de donner à Ortiz plus de temps pour apprendre la configuration du terrain.

Avant cela, au début de l’année, il avait été fustigé par le public lors de l’enregistrement d’une vidéo controversée dans laquelle il critiquait une cabane à hamburgers à Huntington Beach pour ne pas avoir pris sa commande alors qu’il était démasqué.

Des membres de la communauté l’ont accusé d’avoir éloigné des clients des petites entreprises luttant pour survivre dans la pandémie, ce qui a conduit le conseiller républicain de longue date Mike Posey à lui dire « ce n’est pas un siège partisan. »

« Il s’agit de servir la communauté », Posey ajouté.

« Il s’agit de servir vos voisins. Si porter un masque met quelqu’un à l’aise, alors mettez-le. »

Le maire de Huntington Beach, Pro Tem Tito Ortiz, a critiqué dimanche TK Burgers sur ses histoires Instagram pour ne pas l’avoir laissé entrer sans masque. Il s’est excusé lundi dans une publication sur Facebook, affirmant qu’il laissait ses émotions prendre le dessus sur lui et qu’il ne voudrait jamais ruiner leur entreprise. pic.twitter.com/yZNxoXd9cs – Matt Szabo (@mjszabo) 20 janvier 2021

Comme si cela ne suffisait pas, Ortiz a également fait sensation pour le dépôt de demandes d’allocations de chômage malgré le fait que les heures de travail n’ont pas été réduites pendant la pandémie.

Il a écrit sur Facebook que ses entreprises commerciales ont « a énormément souffert à cause des blocages de COVID » alors qu’il avait « a perdu de nombreuses opportunités génératrices de revenus pour servir Huntington Beach en tant qu’élu. »

« Ce qui est le plus alarmant, c’est que des employés de haut niveau de la ville de Huntington Beach et/ou des élus aient pu s’entendre avec des militants locaux pour divulguer mes informations confidentielles à l’OC Register dans le cadre d’une campagne d’assassinat en cours contre moi », a-t-il ajouté. Ortiz a écrit.

Décider de « entrer dans l’arène politique pour se battre pour sa ville natale », « The Huntington Beach Bad Boy » a démissionné sur son tabouret ou a tapoté au début du combat.