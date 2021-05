La légende de l’UFC Nick Diaz annonce un partenariat choc avec le site pour adultes Stripchat et prévoit d’offrir des cours d’autodéfense aux cam girls

Le manager du vétéran Diaz, Kevin Mubenga, a exclu une réunion avec Khamzat Chimaev, candidat à l’UFC, cette semaine, appelant le nouveau venu d’origine tchétchène. « une bonne perspective, respectueusement, » mais quelqu’un qui « n’a pas mérité le droit à un méga-combat contre Nick Diaz » – et l’Américain a clairement été occupé avec d’autres plans.

Vidéo en train de balancer des chiffres devant deux projecteurs sur fond de montagnes et d’un soleil d’Extrême-Orient, Diaz a dit à ses proches qu’il le ferait « couvrir toutes sortes de trucs d’auto-défense que vous pourriez utiliser » dans une session pour le site extrêmement populaire, qui enregistre en moyenne plus de 400 millions de visites par mois.

« Dans le cadre de ce partenariat, Diaz animera dans un proche avenir une session de diffusion en direct de Stripchat de deux heures au cours de laquelle il invitera des cam girls populaires à son Nick Diaz Academy en Californie et leur enseignera les bases de l’autodéfense. » la société a révélé dans un communiqué sur l’alliance.

Communiqués de presse que je ne m’attendais pas à lire aujourd’hui: pic.twitter.com/UHjsVouo7O – Oscar Willis (@oscarswillis) 6 mai 2021

Certains fans ont exprimé leur surprise à l’annonce de Curveball et l’ont qualifiée de « bizarre », tandis que d’autres ont fait allusion à la nature imprévisible du sport en appelant la collaboration « so MMA ».

Un journaliste a revendiqué le déménagement « se sent si loin, et dans la mauvaise direction, de Nick et [UFC president] Dana White parle d’un combat potentiel après l’UFC 261 « .

Beaucoup de commentaires ont été laissés par des passionnés exigeant que Diaz annonce un combat pour revenir dans l’octogone le plus tôt possible, plutôt que de passer son temps à instruire des cam girls.

C’est si bizarre Cela semble si loin et dans la mauvaise direction de la part de Nick et Dana qui parlent d’un combat potentiel après l’UFC 261. – dan shapiro (@dannyshap) 6 mai 2021

Battez-vous déjà – CD (@ dsouzac1984) 6 mai 2021

Après que Kamaru Usman a assommé Jorge Masvidal pour conserver son bracelet dans la division Diaz à Jacksonville il y a près de quinze jours, White a déclaré: « Nick veut se battre.

« Sûr, [we’ll give him a fight]… nous verrons comment cela se passe. Il m’attend à l’arrière en ce moment. Je vais aller lui parler. «

Mubenga a insisté sur le fait qu’il était plus préoccupé par le frère de Diaz, Nate, qui affrontait Leon Edwards à l’UFC 263 le 12 juin.

Nick Diaz veut se battre et Dana White est heureuse de lui faire plaisir! 💯# UFC261pic.twitter.com/3vZjIirCTu – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 25 avril 2021

« Nous réduirons plus d’adversaires méritants après ce combat », il a dit de ses plans pour Nick.

Edwards avait déjà été imaginé pour un tir au titre jusqu’à ce qu’une décision de non-contestation contre Belal Muhammad après un coup d’œil accidentel ait empêché son adversaire de continuer.

En l’absence de combat contre Chimaev à venir, certains coins ont suggéré que Nick devrait rencontrer le Masvidal récemment abattu et se venger de la défaite de son frère dans sa quête de la ceinture Bad Motherf * cker en novembre 2019, lorsque le Miami Street Jesus est sorti victorieux de La dernière sortie de Nate.