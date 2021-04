S’exprimant avant l’UFC 261 à Jacksonville, White a abordé la question sur le podcast Bill Simmons.

« Nous avons essayé de travailler avec Jon, et nous devons finalement passer à autre chose parce que de manière réaliste, et en toute honnêteté, Derrick Lewis est le gars qui mérite le combat, » commença White, lorsqu’on lui demanda à qui «The Predator» fera face ensuite.

« Derrick Lewis est un poids lourd, il a battu Francis Ngannou [already in 2018], il avait l’air bien dans ses deux derniers combats, il est classé parmi les trois premiers, je pense, et il mérite le combat, « White a révélé.

« C’est le combat qui devrait avoir lieu. Nous allons juste rouler et faire ce que nous faisons. Quand Jon sera prêt, il nous le fera savoir. »

S’étendant davantage, White a affirmé que Jones est « en parlant, il veut 30 millions de dollars garantis ».

« La façon dont cela fonctionne, c’est que ces gars-là partagent tous le pay-per-view … Il partagera les bénéfices du combat. C’est comme ça que ça marche. C’est comme ça que vous dirigez une entreprise, et vous ne faites pas faillite. «

Je n’ai jamais discuté de vouloir 30 millions avec toi ou Hunter @danawhite vous vous demandez simplement où vous avez entendu ce nombre? Quelqu’un vous parle-t-il en mon nom ou … – BONY (@JonnyBones) 23 avril 2021

Attrapant le vent des remarques, Jones s’est tourné vers Twitter pour donner sa version de l’histoire.

« Je n’ai jamais discuté de vouloir 30 millions avec toi ou [Chief Business Officer] chasseur [Campbell], Dana White, « a-t-il écrit, marquant le suprémo de l’UFC.

« Vous vous demandez simplement où vous avez entendu ce numéro? Quelqu’un parle-t-il en mon nom ou… » Jones s’interrompit.

Très triste qu’ils basent les combats qu’ils font sur ce qu’ils paient aux combattants et non sur les combats qui vont générer plus d’argent et développer le sport. – Stephen (@barsouthstephen) 23 avril 2021

Fatigués du hold-up avec Jones faisant ses débuts chez les poids lourds et défiant Ngannou pour la couronne, les passionnés de MMA se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur consternation avec White et Jones.

« Pouvons-nous tous faire quelque chose en tant que fans où nous n’achetons pas le PPV s’ils font Ngannou vs Lewis 2? » l’un a suggéré.

« Je ne vois personne dire qu’il préfère voir ça, et un combat de cette ampleur [Jones vs Ngannou] devrait récompenser les combattants avec un gros chèque de paie de toute façon (pas 1 ou 2 millions de dollars).

« Très triste qu’ils fassent les combats qu’ils mènent sur ce qu’ils paient les combattants, et non sur les combats qui vont générer plus d’argent et développer le sport, » se lamenta-t-il.

Alors vous voulez 20 millions de dollars? Parce que 10 millions de dollars est un non et 30 millions de dollars, ce n’est pas ce que vous avez mis? Mec, vous devez tous arrêter de jouer à des jeux quel est le nombre. L’UFC a gagné plus de 900 millions de dollars l’année dernière ….. Je dis que 15 millions de dollars se rencontrent au milieu et que ce combat commence – JV (@InfestedJoker) 23 avril 2021

« Alors tu veux 20 millions de dollars alors? » se moqua d’un détracteur de Jones, faisant sa propre estimation de ce qu’il faudra pour obtenir le candidat GOAT dans l’octogone avec Ngannou.

« Parce que 10 millions de dollars sont un non et que 30 millions de dollars ne sont pas ce que vous avez mis? Mec, vous devez tous arrêter de jouer à des jeux. Quel est le nombre? »

« L’UFC a gagné plus de 900 millions de dollars l’année dernière … Je dis 15 millions de dollars [is] juste, rendez-vous au milieu et lancez ce combat, « il a été commandé.