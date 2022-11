La légende de l’UFC divise les fans avec la revendication de Khabib GOAT

Daniel Cormier a placé la légende russe du MMA devant Muhammad Ali dans sa liste de cinq personnes

L’ancien champion russe des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov est le plus grand artiste martial mixte de tous les temps, selon son ancien coéquipier Daniel Cormier.

Nurmagomedov a pris sa retraite fin 2020 avec une fiche parfaite de 29-0 après avoir forcé une soumission de Justin Gaethje à l’UFC 254.

Le génie du grappling du Daghestan a honoré une promesse faite à sa mère en raccrochant ses gants et avait juré de ne pas continuer à se battre après la mort de son père et premier entraîneur Abdulmanap en raison de complications de Covid.

Deux ans plus tard, Nurmagomedov a élevé un autre champion dans la promotion d’élite du MMA en guidant Islam Makhachev vers le titre léger dont il se vantait autrefois, en battant Charles Oliveira à l’UFC 280 à Abu Dhabi le mois dernier.

Nurmagomedov, 34 ans, s’est également diversifié dans la promotion en dirigeant sa propre bannière Eagle FC et n’a montré aucun signe de retour dans l’octogone.

Au lieu de cela, il a laissé des fans et des experts tels que

Cormier, un ancien champion poids lourd léger et poids lourd, pour se chamailler sur sa position dans la liste des plus grands combattants de tous les temps.

Mercredi, sur Twitter, Cormier a divisé les opinions en publiant son propre top cinq.

“C’est ma liste et je m’y tiens!” il a écrit.

“1. [Floyd] Mayweather 2. Nurmagomedov 3. [Muhammad] Ali 4. [Georges] Saint-Pierre 5. [Amanda] Nunes.

« Je ne sais pas qui me manque. Discuter et insulter, mais c’est moi qui fais [the] liste. Faites mieux dans les commentaires », suggéra Cormier.

La majorité des fans qui ont répondu ont décidé de se concentrer sur la liste de Cormier de Nurmagomedov comme le plus grand artiste martial mixte de tous les temps, coincé entre les boxeurs Mayweather et Ali, plutôt que sur son classement en tant que meilleur combattant de tous les temps.

Beaucoup étaient d’accord, mais d’autres ont estimé que Jon Jones et Anderson Silva, qui ont tous deux réussi plus de défenses de titre de leurs championnats dans les divisions des poids lourds légers (13) et des poids moyens (10) respectivement que les trois de Nurmagomedov, méritaient une mention.

Cormier et Nurmagomedov sont d’anciens coéquipiers de l’American Kickboxing Academy. En 2020, peu de temps après sa retraite, Cormier a décrit Nurmagomedov comme le “le plus grand combattant que nous ayons jamais vu”.

“Il n’a fait aucune erreur. Les gens disent que Jon Jones est invaincu. Eh bien, il a fait une erreur. Il a fait un coude de haut en bas, non ? Khabib n’a fait aucune erreur.

«Même en domination, il n’a jamais foiré. Il est arrivé à 29-0. Il n’y a personne comme lui. Je l’ai juste vu à l’arrière et je lui ai dit que j’avais dit “Hé tout le monde pleure, mais les gars, nous devons avoir le champion le plus dominant que l’UFC ait jamais vu, alors pleurez maintenant et célébrons plus tard”. Juste une carrière phénoménale », Cormier a ajouté.