La légende de l’UFC Daniel Cormier sera l’arbitre spécial du match Seth Rollins contre Matt Riddle Fight Pit

La légende de l’UFC et ancien champion poids lourd Daniel Cormier agira en tant qu’arbitre invité spécial pour le Fight Pit Match entre Seth Rollins et Matt Riddle au pay-per-view Extreme Rules.

La nouvelle a été annoncée pour la première fois par le journaliste de Combat Sports, Ariel Helwani, selon laquelle Cormier sera l’arbitre invité spécial pour le match.

Helwani a tweeté: «Daniel Cormier servira d’arbitre invité pour le Fight Pit Match de samedi prochain entre Matt Riddle et Seth Rollins aux Extreme Rules de la WWE à Philadelphie. 8 octobre. Non, sérieusement. Ça se passe vraiment. 8 octobre. Incroyable.

Rupture: Daniel Cormier servira d’arbitre invité pour le Fight Pit Match de samedi prochain entre Matt Riddle et Seth Rollins aux Extreme Rules de la WWE à Philadelphie. 8 octobre. Non sérieusement. Ça se passe vraiment. 8 octobre. Incroyable. pic.twitter.com/Ri8tHOTcU1 — Ariel Helwani (@arielhelwani) 2 octobre 2022

Après cela, la WWE a rapidement retweeté et a déclaré que les fans devront se connecter au Monday Night RAW de cette semaine pour obtenir plus de détails sur l’annonce.

“Obtenez tous les détails ce lundi sur #WWERaw, 8/7c sur @USA_Network!” a tweeté la WWE.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Cormier a également commenté l’annonce via Instagram et a déclaré qu’il serait juste et impartial pendant le match et qu’il jugerait le match en respectant la loi dans toute la mesure du possible.

« Je serai juste. Je serai honnête. Je serai impartial. Et je ne prendrai la merde de personne. Je serai là pour une raison. La loi a été invoquée et je vais l’appliquer avec chaque partie de moi-même dans toute la mesure du possible. @wwe @ufc », a déclaré Cormier.

Cormier est connu pour être une légende dans le monde du MMA et a également été double champion à l’UFC car il détenait à la fois les titres Heavyweight et Light Heavyweight. Il a été commentateur pour l’UFC et rejoint une longue liste de célébrités qui ont fait une apparition sur le pay-per-view de la WWE au cours des dernières années.

Mais, cette fois, c’est un rôle important pour Cormier puisqu’il devra assumer les responsabilités d’un juge dans une fosse de combat.

Fight Pit est un type de match similaire à un combat de MMA, le vainqueur étant décidé soit par KO, soit par soumission.

