Cormier, qui fait partie d’une très courte liste de combattants à avoir détenu deux titres mondiaux simultanément à l’UFC, a contesté Paul lors de l’événement UFC 261 du week-end dernier à Jacksonville, en Floride, lorsque l’ancien lutteur olympique a menacé de «gifler» Paul au milieu une rencontre tendue entre les deux.

L’histrionique de la cage de Paul semblait conçue pour tenter le Cormier à la retraite dans le ring de boxe juste une semaine environ après que le YouTuber devenu boxeur ait vaincu un autre lutteur olympique, Ben Askren, sur le ring – et Cormier dit qu’il est plus que disposé à combattre Paul. , mais que cela ne viendrait que dans les arts martiaux mixtes.

« Je ne veux combattre personne« , A déclaré Cormier à Ariel Helwani d’ESPN. »Mais je ne vais pas laisser Jake Paul me manquer de respect.

« Je voulais l’attraper par le visage et l’écraser au sol mais vous ne pouvez pas faire ça au travail, j’aurais eu beaucoup de problèmes.

« Cela ne va pas être amusant. A 42 ans et mal au dos, je vais le torturer. Je vais lui faire du mal.

« Je ne veux pas le boxer, je ne veux pas me battre dans un ensemble de règles de compétences limitées; si vous voulez vraiment me battre, combattez-moi dans une compétition d’arts martiaux mixtes. «

Cormier a confirmé sa retraite de l’UFC en août dernier après avoir échoué dans sa tentative de regagner le titre mondial des poids lourds de Stipe Miocic. Depuis lors, il n’a montré aucune intention réelle de faire un retour en cage – mais il dit qu’il ferait une exception pour Paul.

« Mon nom ne sera pas utilisé comme tremplin», Expliqua Cormier.J’adore mon héritage et je protégerai mon héritage et si protéger mon héritage signifie que je dois gifler ce gamin à l’envers, c’est ce que je vais faire.

« Je vais le combattre à 205 livres. Je suis gros, je suis heureux mais je vais descendre jusqu’à 205 livres pour le combattre dans les arts martiaux mixtes. «

La carrière florissante de boxe de Paul se situe actuellement à 3-0 après son KO au premier tour d’Askren.

Bien qu’il n’ait pas encore fait face à une menace réelle sur le ring, les chiffres rapportés associés à l’événement soutenu par Triller suggèrent que sa base de fans ne se soucie pas particulièrement de qui il combat – que ce soit un autre YouTuber ou un ancien basketteur, comme ce fut le cas. cas pour ses deux premiers combats.

À Cormier, cependant, Paul ferait face au test le plus sévère imaginable: un combattant UFC de niveau champion. Et c’est exactement pourquoi, malgré toutes les postures dans les médias, Paul passera probablement rapidement et tranquillement à avancer maintenant que son bluff a été appelé.