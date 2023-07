La légende de Love Island taquine les fans alors qu’elle prend une photo à l’intérieur de la villa quelques heures avant la finale

OLIVIA Attwood a taquiné ses abonnés en partageant une photo de l’intérieur de la villa Love Island ce soir.

Le jeune marié, 32 ans, est apparu dans l’émission en 2017 et a dit aux fans: « Chérie, je suis à la maison. »

Son arrivée en Espagne intervient juste un jour avant la finale et il semble qu’elle pourrait participer ce soir au panel Aftersun, qui vient en direct de la villa.

Olivia est arrivée à la troisième place aux côtés de Chris Hughes lorsqu’elle est allée sur Love Island, mais a récemment épousé le footballeur Bradley Dack.

L’hôte Maya Jama est à Majorque depuis quelques jours avant la finale de demain soir.

Ce soir, les téléspectateurs découvriront les quatre derniers – alors qu’un couple est sur le point de se faire larguer.

Mitchel Taylor et Ella Barnes et Whitney Adebayo et Lochan Nowacki risquent de partir après avoir été élus les moins compatibles par leurs compatriotes insulaires.

Jess Harding et Sammy Root, Molly Marsh et Zachariah Noble, et Tyrique Hyde et Ella Thomas semblent être en sécurité avant la finale.

Pendant ce temps, The Sun a précédemment révélé que l’hôte Maya Jama est fixé pour un jour de paie de 750 000 £ pour rester en tant que présentateur.

Elle a impressionné les patrons d’ITV au cours de sa première année à la tête des éditions d’hiver et d’été de l’émission de rencontres et du spin-off Aftersun.

Cela survient alors que la star née à Bristol, qui a succédé à Laura Whitmore, 38 ans, a conclu une série d’accords lucratifs.

La semaine dernière, la marque de mode italienne haut de gamme Dolce & Gabbana a annoncé un partenariat avec Maya, 28 ans, et ce mois-ci, elle est l’une des premières stars de la télé sur la couverture de la bible de la mode Vogue.

