La légende de Love Island révèle qu’il l’a essayé trois fois avec Kady McDermott mais qu’elle l’a ignoré

Jack Fincham de LOVE Island a révélé qu’il avait essayé de demander à Kady McDermott un rendez-vous à trois reprises, mais qu’elle l’avait ignoré.

Le vainqueur de la série 2018 est apparu sur Aftersun hier soir et a fait la confession courageuse devant la mère et la sœur de Kady.

Il a dit : « Je l’ai vue quelques fois. J’admettrai que j’ai essayé de la DM-ing plusieurs fois, m’a effacé.

On pense que Jack est actuellement célibataire – tandis que la star de la série 2016, Kady, est revenue à Love Island comme une bombe la semaine dernière.

Le joueur de 31 ans et Dani Dyer, 26 ans, ont remporté la victoire en 2018.

Depuis lors, il a eu une aventure avec Casey Ranger, la mère de sa fille Blossom, âgée de deux ans, mais cela ne s’est pas transformé en une relation à long terme.

Jack a également été lié à Chloe Ferry de Geordie Shore et à sa co-vedette de Celebs Go Dating Lauren Goodger.

Plus important encore, il a entretenu une relation on / off de deux ans avec la fille de Towie, Chloe Brockett.

En décembre, Jack a déclenché des rumeurs selon lesquelles Chloé et lui s’étaient réunis après avoir partagé une photo d’eux se relaxant au lit ensemble pour marquer son anniversaire.

Pendant ce temps, il nous a dit exactement comment il a obtenu le prix de 50 000 £ et la victoire convoitée qui l’ont propulsé dans la célébrité.

Jack a expliqué qu’il avait manifesté sa victoire en écrivant sur un morceau de papier avant le début du spectacle.

Il a déclaré: «J’avais la note dans mon portefeuille, elle était donc avec moi tous les jours.

« J’avais l’habitude de me dire jour après jour quand j’allais à Love Island, je savais que j’allais le gagner mais après la victoire, je n’avais plus jamais d’autre objectif vers lequel passer pour élever mes standards. »

La star a subi quelques années tumultueuses aux yeux du public après Love Island, y compris une bataille contre la drogue.

Mais il a rebondi et obtenu son premier rôle au cinéma, jouant un personnage appelé Tommy dans le film policier The Last Heist.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.