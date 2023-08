La légende de Love Island rejoint Towie dans un mouvement de choc – et sera vue à l’écran dans quelques semaines seulement

La légende de LOVE Island, Bianca Gascoigne, a rejoint le casting de Towie.

Le mannequin glamour et star de télé-réalité de 36 ans a filmé des scènes pour la série ITVBe aujourd’hui avec le reste de la distribution.

Bianca Gascoigne tournait des scènes aujourd'hui avec Sophie Kasaei, Jordan Brook et Roman Hackett

Elle a été DJ avec Sophie dans des scènes qui seront vues dans les semaines à venir

Bianca a joué dans la deuxième série de Love Island en 2006, lorsqu’elle a été diffusée sur ITV et était connue sous le nom de Celebrity Love Island.

Elle a remporté la série aux côtés de Calum Best, mais l’émission a été supprimée, pour être relancée en 2015 par ITV2 – moins l’élément célébrité.

Maintenant, Bianca revient à ses racines de télé-réalité en rejoignant la longue série d’Essex et a été vue en train de tourner avec les stars de la série plus tôt dans la journée.

La star de Geordie Shore, Sophie Kasaei, qui a rejoint l’émission maintenant qu’elle sort avec Jordan Brook, a présenté des histoires de tournage avec Bianca dans les images.

Bianca a été vue DJing avec Sophie dans des scènes de fête qui étaient filmées pour la prochaine série.

Le Sun comprend qu’elle apparaîtra en tant que camée dans le dernier épisode de la prochaine série.

Bianca a également partagé des vidéos d’elle-même sur le plateau arborant une robe rose et ses cheveux blonds coiffés en vagues lâches.

La star compatriote Harry Derbridge a partagé à nouveau des clichés de Bianca derrière la table du DJ, tandis que Dami Imbert et Roman Hackett ont été vus dans ses histoires.

Le Sun a contacté un représentant de Towie pour un commentaire.

Bianca est une vraie vétéran de la télé-réalité. En plus de Celebrity Love Island, elle a joué dans une édition célébrité de Gladiators et Celebrity Big Brother.

Elle a également participé à la version italienne de Strictly Come Dancing et est apparue dans Celebrity Coach Trip et Snog Marry Avoid.

Bianca a accueilli son premier enfant avec son partenaire Arron Wright plus tôt cette année et a raconté pour la première fois à quel point elle a lutté tout au long de sa grossesse.

Bianca – fille du célèbre footballeur Paul – a admis qu’elle était déprimée en portant Blake Sunshine et avait de « sérieux doutes ».

Dans un long post, la nouvelle maman a candidement écrit : « Ma belle Blake Sunshine a fait de mon monde, il semble incroyable qu’elle ne soit là que depuis 6 semaines, j’ai l’impression qu’elle est là depuis toujours…

« Dire que lorsque cette photo a été prise, j’étais dans un état d’esprit si différent. J’ai honte de dire qu’à certains moments de ma grossesse, je me suis demandé ce que je foutais d’avoir un bébé ! Je me sentais tellement déconnecté et tellement bas jusqu’à la livraison.

Offrant son soutien aux autres, Bianca a poursuivi: « Je veux tendre la main à toutes les futures mamans qui traversent quelque chose de similaire, vous n’êtes pas seules et les choses vont totalement changer une fois que vous tiendrez votre magnifique paquet dans vos bras.

« S’il te plaît crois moi. Je me suis débrouillé en espérant que ce serait vrai tout en nourrissant de sérieux doutes….Cela arrive vraiment….penser pendant la majorité de ces 9 mois déprimé, dépassé, incertain de mon avenir….. Je veux en avoir un autre !! ??? Oui, je pense en fait à en avoir une seconde.

Elle a ajouté: « Évidemment pas pour le moment…. Je profite de ce temps précieux avec Blake Sunshine mais penser à un deuxième bébé ???

Bianca et Arron, qui se fréquentent depuis un peu plus d’un an, ont révélé que sa fille était arrivée en toute sécurité à l’hôpital Portland de Londres le 20 février et a qualifié le tot de « parfait ».

Bianca portait une robe rose découpée pour le tournage

Bianca et Calum ont remporté la deuxième série de Celebrity Love Island en 2006