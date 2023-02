La légende de Love Island prend la parole pour défendre Tom et sa famille après avoir révélé qu’ils étaient des amis secrets

La légende de LOVE Island, Laura Anderson, a défendu Tom Clare après que lui et sa famille aient été ciblés par des trolls à la suite de ses pitreries dans la villa.

L’étourdissante blonde, qui est apparue dans l’émission en 2018, a également révélé qu’elle était amie avec la famille Clare, en particulier la sœur de Tom, Laura.

La Méga Agence

Laura était une star hors concours dans la série 2018[/caption]

Écrivant sur Instagram, Islander Laura a déclaré: «Soyons tous gentils avec les vraies personnes, les vraies vies, les vraies émotions et les vraies familles.

“Love Island n’est pas votre configuration de rencontres normale, d’où le drame et les émotions qui sont élevés pour notre divertissement, alors gardons cela à l’esprit, donnons une pause à ces gars de temps en temps et soutenons simplement nos favoris car demain tout changera de toute façon soyons honnête. Seulement l’amour.”

La famille de Tom a rompu son silence sur sa ligne Love Island avec Olivia et Zara après que les téléspectateurs l’ont appelé à être expulsé de la villa.

Les fans se sont retournés contre Tom pour son baiser secret avec Ellie Spence qui l’a vu ensuite la blâmer pour le câlin lorsqu’il a été confronté à sa partenaire Olivia.

La sœur influente de Tom, Laura, a partagé une photo d’eux deux avec leurs parents dans un restaurant et a déclaré: “Nous sommes toujours plus que fiers de vous”, en identifiant son frère dans le message.

Le footballeur semi-professionnel de 23 ans avait enchaîné trois filles différentes mais a été grondé cette semaine lorsque la nouvelle de son baiser avec Ellie s’est répandue dans toute la villa.

Leur bisou a été révélé après qu’Ellie l’ait dit à Will, qui a ensuite dit à Tanya, qui s’est précipitée pour le dire à Zara.

Zara a été vue en train d’appeler Olivia car elle estimait que l’actrice méritait de connaître la vérité.

Zara lui a dit: “Tanya vient de me dire qu’Ellie et Tom se sont embrassés.”

Olivia a répondu: “Tu plaisantes?”

Fuming Olivia a ajouté: “” Je veux l’explorer à nouveau “mon cul, es-tu sérieux?”

De plus en plus en colère, elle a dit: “Et il vient et me dit qu’il ‘la voit comme une amie’?”

Ensuite, les choses ont continué à s’aggraver alors que les autres insulaires partageaient leurs opinions sur la situation, les tensions atteignant un point d’ébullition après que Zara ait confronté Tom devant tous les autres garçons.

Elle a dit: “J’ai l’impression que tout ce qui sort de ta bouche est absolu b ****** et j’ai l’impression que tu joues à un jeu énorme et je suis sûr que tes parents sont fiers de toi parce que tu es montrer vos vraies couleurs maintenant.

Le lendemain matin, Tom a clarifié l’air en s’excusant auprès d’Olivia pour l’avoir blessée et auprès d’Ellie pour ne pas avoir été honnête à propos de ses émotions, mais a dit qu’il n’avait rien à dire à Zara.

La nuit dernière, il s’est associé à Ellie, ce qui a renvoyé Zara chez elle.