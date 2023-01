La légende de Love Island montre son incroyable corps de bikini en vacances sept mois après la naissance de son deuxième enfant

JESSICA Lever profite du soleil lors de vacances en famille avec son mari Dom Lever et leurs enfants – et a l’air incroyable.

La star de Love Island, qui a rencontré son mari dans la troisième série de la série ITV2, s’est envolée pour Dubaï pour une escapade ensoleillée.

Inconnu, clair avec bureau photo

La star a également posé dans un bikini gris alors que le soleil sortait enfin[/caption] Instagram

Le couple Love Island est maintenant l’heureux parent de deux fils[/caption]

La gâterie était très spéciale alors que le gang célébrait le 32e anniversaire de papa Dom.

Tenant les fans au courant des photos au bord de la piscine et sur la plage, Jessica s’est déshabillée jusqu’à son bikini pour poser pour des clichés sensuels.

Vêtue d’un paréo de couleur crème et d’un bikini à imprimé léopard, Jessica avait l’air incroyable dans le court clip alors qu’elle regardait au loin, avec une chemise blanche ample prenant le vent et gonflant derrière elle.

Sur une autre photo, elle a posé pour un selfie miroir dans un bikini gris déclarant : “Enfin le soleil est sorti”.

Les vacances en famille saines ressemblaient à une explosion pour ses enfants aussi, avec ses deux fils posant pour des photos.

Donnant naissance à son deuxième enfant il y a sept mois, Jessica a informé les fans de l’expansion de la famille avec son fils aîné, Presley, âgé de deux ans et demi, embrassant ses devoirs de grand frère comme un naturel.

Sur une photo, il se blottit contre sa mère pour un adorable cliché alors qu’elle le tient sur sa hanche, Jessica le déclarant “sa petite meilleure amie”.

Dom et Jessica se sont mariés pour la première fois lors d’une cérémonie en direct sur Good Morning Britain en 2018 – dans leurs maillots de bain rien de moins.

Cependant, ils ont continué à se marier dans la station balnéaire grecque de Mykonos.

Le couple est ensemble depuis six ans et semble se renforcer à mesure qu’il s’éloigne des projecteurs et que Dom s’entraîne même pour devenir pompier.

Inconnu, clair avec bureau photo

Leur plus jeune garçon avait l’air adorable alors qu’il frappait la piscine[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Les parents n’ont pas peur de montrer les hauts et les bas de la vie parentale[/caption]