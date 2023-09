La légende de Love Island laisse entendre qu’elle s’est inscrite à la saison All Stars de l’émission – promettant de « faire des ravages » pour la deuxième fois

La légende de LOVE Island, Olivia Hawkins, a révélé qu’elle « ferait des ravages » si elle entrait dans la série All Stars.

Olivia – qui est devenue célèbre dans la série d’hiver 2023 – est devenue l’une des candidates les plus mémorables et a été qualifiée de « méchante » de la série après une série d’échanges enflammés avec ses co-stars.

Maintenant, l’étourdissante brune envisage de rentrer dans la villa pour la deuxième fois et a promis qu’elle « ferait bouger les choses », en disant : « Je n’abandonnerai aucune dispute » cette fois-ci.

S’adressant exclusivement au Sun, Olivia a déclaré : « Il y a un All Stars qui arrive… Je ne dirais pas non. Je n’ai pas encore été approché mais j’aimerais le faire.

«Je suis tellement célibataire mais je suis vraiment heureux et dans une très bonne position. Mes DM sont vraiment secs en ce moment, j’ai parlé à quelques personnes mais rien de grave.

« Je me concentre uniquement sur moi et ma carrière pour le moment. »

Elle a poursuivi : « J’étais au centre de tous les drames de ma série – je pense que les critiques seraient mitigées si j’allais dans All Stars.

«Je trouverais mes moyens de faire bouger les choses. Le problème, c’est qu’on s’ennuie tellement là-dedans que la seule chose dont on peut parler, c’est de ce qui se passe dans la villa.

« La seule chose que j’ai apprise, si je devais y revenir… je n’abandonnerais aucune dispute. Je resterais… la seule raison pour laquelle je suis parti était pour m’empêcher d’en faire trop.

Olivia a également parlé des beaux garçons célibataires qu’elle aimerait voir revenir.

Parlant du mauvais garçon Adam Collard, qui est revenu l’année dernière pour une seconde tentative amoureuse, Olivia a déclaré : « En termes de All Stars, cela n’aurait aucun sens sans lui parce que c’est un personnage très emblématique.

« Je ne sais pas avec quels gars je voudrais participer à la série – j’en ai rencontré beaucoup et je suis ami avec eux, donc je devrais être mis dans ce contexte avec eux. découvrir. «

Olivia – qui a eu une carrière d’actrice et de ring girl – souhaite désormais se tourner vers un tout nouveau cheminement de carrière.

La beauté brune a déclaré qu’elle aimerait suivre les traces de Love Island et Strictly Star Zara McDermott et devenir réalisatrice de documentaires.

« Il y a tellement de choses que je veux faire – j’en ai beaucoup en préparation », a déclaré Olivia lors de l’événement Shein.

« Je veux me lancer dans le documentaire, j’ai toujours voulu faire de la présentation mais il y a beaucoup de choses dont je veux parler et j’adorerais faire un documentaire.

«Ma grand-mère souffre de démence et d’Alzheimer et je veux vraiment me concentrer là-dessus, c’est déprimant là-dessus et je veux vraiment ouvrir ce sujet et sensibiliser davantage.

« Il y a tellement d’autres choses dont j’aimerais parler. »

