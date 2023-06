La légende de Love Island est prête pour une mauvaise surprise alors que l’ex-petite amie entre dans la villa comme une bombe de choc

La prochaine bombe de LOVE Island sera une mauvaise surprise pour un ancien méchant de la villa – car c’est son ex-petite amie.

Jay Younger regardera avec horreur la superbe Malissa Nicol rejoindre l’émission de rencontres ITV2 cette semaine.

Instagram

FOURNI

L’analyste en investissement a eu du mal à trouver un lien avec l’émission de l’été dernier malgré le fait de bécoter Ekin-Su Culculoglu sur la terrasse après son crawl emblématique.

Mais à l’extérieur de la villa, son nom a été traîné dans la boue par DEUX de ses ex-petites amies rejetées.

Mal a raconté au Sun comment Jay l’avait larguée pour rejoindre Love Island, et a marqué son style de vie « vierge et structuré » au charmant narcissique de You, Joe Goldberg. [Penn Badgley].

S’exprimant en exclusivité, Mal a raconté comment Jay s’était séparé d’elle peu de temps avant Noël 2021 après une relation intense de six mois.

Elle a déclaré: «C’était traumatisant. Je devais passer Noël avec sa famille. Je ne veux plus vivre une telle expérience. C’était brutal. »

Après que Mal se soit exprimé, The Sun a raconté comment une DEUXIÈME femme avait été dirigée par Jay.

L’Écossais avait promis un « avenir sérieux » à la magnifique influenceuse blonde Ems, qui affirmait qu’il avait suggéré de créer un symbole secret pour communiquer avec elle et avait promis de leur acheter une maison avec son prix en argent.

Les deux femmes se sont même rencontrées pour comparer leurs notes sur le rat amoureux.

Désormais, Jay sera de nouveau confronté à son passé lorsque Mal entrera dans la villa.

Une source télévisée a déclaré: « En plus d’avoir participé à l’exploration d’Ekin-Su, Jay n’a pas fait grand bruit dans la villa. Mais à l’extérieur, c’était une autre histoire, avec sa vie amoureuse explosée aux yeux de tous.

« Voir Mal sur Love Island sera probablement beaucoup pour Jay. Cependant, elle est vraiment passée à autre chose et ne considère pas le spectacle comme une sorte de vengeance ou de mouvement de pouvoir.

« Mal est magnifique, célibataire et la vie de la fête. Elle veut juste sa propre chance de trouver l’amour.

INSTAGRAM/MALLURPAAL

Rex