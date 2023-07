La légende de Love Island dit qu’elle a rejeté une offre de rejoindre la série All Stars de l’émission

MAURA Higgins a révélé qu’elle avait rejeté une offre de rejoindre la série All Stars de l’émission.

La superbe star irlandaise de 32 ans, qui est devenue célèbre dans l’émission à succès ITV2 en 2019, a confirmé qu’elle avait été approchée par des producteurs.

TVI

Maura Higgins a été un succès instantané lorsqu’elle a joué dans Love Island en 2019[/caption] Instagram

La star de télé-réalité a révélé qu’elle n’apparaîtrait pas dans la version All Stars de la série ITV2[/caption]

Maura s’est retrouvée couplée avec Curtis Pritchard dans une tournure surprise que personne n’a vu venir.

Elle s’est ensuite fait un nom en tant que présentatrice de télévision. Elle a animé des segments sur This Morning et a présenté l’émission Glow Up Ireland de la BBC.

Cependant, Maura a révélé qu’elle avait refusé l’opportunité de participer à la nouvelle série dérivée, car elle « ne veut pas remonter dans le temps ».

Cela vient après que le producteur exécutif Mike Spencer a récemment taquiné la possibilité d’une série all-stars et était intéressé à faire signer la bombe irlandaise.

S’adressant à Goss.ie, elle a déclaré: «Je ne me vois plus jamais faire ça, non. On m’a demandé, mais j’ai dit non.

«Je pense juste que je l’ai fait une fois, j’ai passé mon temps sur Love Island. Je ne veux pas vraiment remonter dans le temps, je veux regarder vers le avenir.”

Une source a déclaré au Sun plus tôt cette année que la série all-star est en « développement ».

Ils nous ont dit: « Le plan serait d’inviter certains des anciens insulaires les plus sexy et les plus prospères pour voir s’ils peuvent trouver l’amour une deuxième fois. »

Pendant ce temps, il a été récemment révélé que Maura avait décroché un énorme travail sur Île d’amour États-Unis.

a laissé entendre qu’elle participait à l’émission plus tôt cette semaine – et il s’avère que les fans spéculants avaient raison.

Mais, Maura n’entrera pas dans la villa en tant qu’insulaire, mais elle prendra en charge les réseaux sociaux de la série à succès, diffusée sur Peacock.

L’émission a annoncé la nouvelle ce soir, en écrivant: « Ceci vient juste d’être… @maurahiggins sera votre ambassadeur social cette saison en vous apportant (en vous faufilant) le BTS scoop tout l’été !

La nouvelle s’est très bien passée auprès des fans, avec un écrit: « @maurahiggins est mon préféré de tous les temps île d’amour fille! L’avoir sur est épique !

Un deuxième a déclaré: « UNE LÉGENDE DE L’ÎLE D’AMOUR !!!!!! Bienvenue à @loveislandusa @maurahiggins ! #LoveIslandUSA.

Et Iain Stirling a commenté: « Bienvenue dans l’équipe. »

Maura a d’abord mis les langues en mouvement alors qu’elle s’envolait, disant aux fans: « Au revoir Londres … pendant longtemps. »

La beauté brune a ajouté de l’huile sur le feu lorsqu’elle a atterri dans son nouvel emplacement et a été accueillie par deux hommes brandissant des pancartes avec le logo Love Island.

Les pancartes indiquaient « j’ai reçu un SMS » et Maura a publié la mystérieuse bienvenue dans le pays sur ses histoires Instagram.

Instagram

Maura a décroché un emploi sur Love Island USA[/caption]