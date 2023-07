La légende de Love Island annonce un match de boxe contre la star de Geordie Shore

Une légende de LOVE Island a annoncé aujourd’hui un match de boxe contre une très célèbre star de Geordie Shore.

La star de 32 ans, qui a remporté l’émission de téléréalité ITV2 en 2018, affrontera la légende de MTV.

Jack Fincham et Aaron Chalmers s’affronteront sur le ring[/caption] Caractéristiques de Rex Instagram

Aaron est devenu célèbre lorsqu’il est apparu sur Geordie Shore de MTV[/caption]

Jack Fincham a révélé aujourd’hui qu’il affronterait Aaron Chalmers, qui est surtout connu pour être sur George Shore.

Il a partagé une publication Instagram qui montrait les deux hommes exhibant leurs muscles alors qu’ils se préparaient à se battre.

Il a écrit suivant au claquement: «Nuit Aaron. Ne manquez pas ça.

Bien qu’il se soit fait un nom dans la télé-réalité, Jack n’est pas étranger à la boxe et possède un record amateur de 18 victoires en 26 combats.

Il attribue au sport son aide dans ses luttes contre la dépression.

Alors qu’Aaron a troqué sa carrière à la télévision pour le ring.

Il a eu sept combats MMA avec un record de cinq victoires et deux défaites après ses débuts en 2017.

Pendant ce temps, il y a quelques jours à peine, Jack a révélé qu’il était de nouveau célibataire.

Il a également laissé entendre qu’il reviendrait à Love Island qui l’a rendu célèbre.

S’adressant au Sun à propos de sa rupture, Jack nous a dit : « Je suis tellement célibataire que ça fait mal. »

Il était connu pour la dernière fois qu’il sortait avec une beauté brune nommée Jodie Ella il y a quelques mois à peine, et a dit aux fans à l’époque qu’il avait « trouvé un bon ».

Ayant maintenant évolué, Jack a fait allusion à la possibilité d’un retour de Love Island, comme les anciens concurrents Kady McDermott et son bon ami Adam Collard.

Il a dit : « Oh ouais bien sûr que je reviendrais dans la série. J’adorerais.

« C’est comme un environnement parfait pour rencontrer quelqu’un. Vous n’avez pas à vous soucier de votre téléphone, d’aller au travail ou de cuisiner ! Je n’essaie pas seulement de sortir du travail, mais oui, je reviendrais dans la série en un clin d’œil.

Jack a remporté Love Island aux côtés de sa petite amie à l’époque Dani Dyer, mais le couple s’est séparé neuf mois plus tard en avril 2019.

Depuis sa sortie de villa, Jack a toujours été ouvert sur sa santé mentale avec ses 1,7 million d’abonnés Instagram.

Il a souvent parlé de luttes contre l’anxiété et dépressionmais la star de télé-réalité se sent mieux que jamais à l’heure actuelle, et attribue cela en grande partie à son travail de boxeur amateur.

Jack a expliqué : « Je suis de retour au camp en ce moment et je m’entraîne tous les jours et je me sens vraiment bien.

«J’ai boxé toute ma vie, mais mon dernier combat était sur la carte Mayweather et c’est juste que je l’ai manifesté. J’ai manifesté que je gagnerais Love Island – j’y crois vraiment.

« Quand le travail s’est tari, je me suis assis avec mon équipe et ils ont dit ‘en quoi êtes-vous bon?’ et j’ai dit la boxe et le théâtre.

« Et tout est réglé. Il s’agit simplement d’être positif chaque jour et de faire des choses qui profiteront à votre corps et à votre esprit et dès que j’ai commencé à le faire, le travail a recommencé.

Jack a tout mis dans la boxe[/caption]