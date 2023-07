Une légende de LOOSE Women a été alignée pour Strictly Come Dancing.

Le panéliste d’ITV, 54 ans, qui joue actuellement dans le spectacle sur scène We Will Rock You, a été qualifié de « signature de rêve ».

Une star de Loose Women a été pressenti pour Strictly Come Dancing[/caption] Rex Getty

Brenda fait actuellement partie du casting de We Will Rock You[/caption]

Brenda Edwards a une histoire stellaire sur scène avec des rôles dans Sister Act et Chicago – elle devrait donc être capable de gérer ses nerfs tout en concourant pour le trophée Strictly Come Dancing Glitter Ball.

Une source a déclaré à MirrorOnline : « Brenda est une signature de rêve.

«Elle a une énorme base de fans de Loose Women et le talent pour aller jusqu’au bout.

« Elle a aussi une histoire très émouvante – la nation adore Brenda. »

La course de Brenda sur We Will Rock You se terminera en septembre – laissant potentiellement sa place dans son emploi du temps pour participer ensuite.

Plus tôt cette année, Brenda a époustouflé le public de BGT lorsqu’elle a chanté lors de l’émission en direct.

Ils ont fait une double prise quand ils ont vu Brenda monter sur scène avec Lee Mead pour interpréter un morceau de leur comédie musicale We Will Rock You lors des demi-finales de Britain’s Got Talent.

Loose Woman Brenda a ouvert les demi-finales avec une performance sensationnelle de Don’t Stop Me Now.

Elle a montré ses courbes incroyables dans un haut plongeant et avait l’air radicalement différente avec une coiffure noire et bleu électrique.

Brenda est la mère de feu Jamal Edwards, le fondateur de SBTV.

C’est une Loose Woman, chanteuse, actrice, personnalité de la télévision et présentatrice.

Elle est devenue célèbre sur The X Factor où elle a terminé quatrième de la deuxième série en 2005.

Depuis, elle s’est taillé une carrière d’animatrice télé.

Brenda partage son temps entre son travail à la télévision et ses concerts de chant, ce qui comprend beaucoup de travail au théâtre.

TVI

La carrière de Brenda a traversé la scène et l’écran[/caption] Rex Instagram

Les patrons stricts disent qu’elle a une «histoire très émouvante» après le décès de son fils Jamal, en photo[/caption]