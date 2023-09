La légende de Loose Women révèle une habitude choquante de vol à l’étalage depuis 10 ans – et admet qu’elle a commencé quand elle était TRÈS jeune

Une légende de LOOSE Women a révélé qu’elle avait volé à l’étalage pendant 10 ans.

Carol McGiffin a admis avoir piqué des articles dans les magasins depuis qu’elle était toute petite.

Une légende de Loose Women a révélé qu'elle avait volé à l'étalage pendant 10 ans

Carol McGiffin a admis avoir piqué des articles dans les magasins depuis qu'elle était toute petite

Dans sa chronique du magazine Best, Carol a expliqué : « Quand j'avais trois ans, j'allais chez Woolworths, je volais des orgues buccaux et je les cachais dans le placard. »

L’ancienne panéliste fougueuse d’ITV, 63 ans, a révélé que son habitude avait commencé dès l’âge de trois ans.

Sa frénésie criminelle a duré une décennie avant qu’elle ne soit finalement surprise en train de voler alors qu’elle faisait ses achats de Noël.

Dans sa chronique du magazine Best, Carol a expliqué : « Quand j’avais trois ans, j’allais chez Woolworths, volais des orgues buccaux et les cachais dans le placard.

« Plus tard, à l’âge de 12 ans, moi et un groupe d’amis avons participé à une virée de vol à l’étalage de Noël, toujours à Woolworths, où j’ai été surpris avec du Sellotape et un cheval de poterie dans mon sac.

« La police a été appelée et m’a ramené à la maison, où ils m’ont fait peur en me menaçant d’avoir un casier judiciaire, ce qui aurait probablement gâché ma vie. »

Elle a ajouté : « Je n’ai plus jamais recommencé. »

Carol avait précédemment révélé comment elle s’était « retirée » de son concert télévisé de jour chez Loose Women en raison de conflits contractuels « injustes ».

Elle a ensuite fustigé les patrons de Loose Women après avoir quitté le panel ITV.

Selon MailOnline, ses commentaires sur la radio TNT ont été au « centre » de sa décision d’arrêter.

L’interview de Carol sur TNT Radio pour The Freeman Report avec James Freeman l’aurait vue accuser les organisations médiatiques d’être « rachetées par le gouvernement ».

Ses commentaires ont suscité un flot d’appels à la radio ainsi qu’à ITV, certains exigeant son limogeage.

