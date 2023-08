La légende de Lizzie McGuire semble méconnaissable 22 ans après le succès de Disney et la suppression soudaine de l’émission

Une star de LIZZIE McGuire ressemble maintenant à des mondes à part de son personnage 22 ans après la fin du spectacle Disney.

L’acteur était connu pour son rôle de Matt McGuire, dans l’émission télévisée à succès pour enfants de 2001 à 2004.

Jake Thomas semble maintenant méconnaissable 22 ans plus tard après la fin du spectacle Disney

Jake a dépeint le jeune frère de Lizzie, qui ne faisait toujours rien de bon et essayait de ruiner la vie de sa grande sœur avec ses farces idiotes mais hilarantes.

Agé de seulement 11 ans au début de la série, Jake a aujourd’hui 31 ans et est totalement méconnaissable plus de 22 ans plus tard.

Bien sûr, il n’était qu’un enfant lorsque la série a commencé à être diffusée, mais même le fan le plus fidèle de Lizzie McGuire aurait du mal à l’identifier de nos jours.

L’enfant star a développé une moustache assez distinctive et publie fréquemment des mises à jour de la vie sur son compte Instagram.

Jake a récemment décidé d’enfiler une veste Team McGuire de sa garde-robe de télévision des années 2000 et a fait une séance photo pour que ses fans deviennent nostalgiques.

Depuis le spectacle – qui était considéré comme sa performance révolutionnaire – Jake a joué dans le film de Steven Spielberg AI Artificial Intelligence, avant d’obtenir son diplôme d’études secondaires suivi de la California State University avec un diplôme en scénarisation et en japonais.

Bien qu’il ait continué à jouer – avec des émissions telles que ER, Cory in the House, CSI Miami, Rules of Engagement, Criminal Minds et House qui complètent bien ses crédits – Jake a légèrement changé de direction dans sa carrière.

Il se concentre maintenant sur son travail de photographe et réalisateur de divertissement commercial.

Apparaissant sur le podcast Wild ‘Til 9 avec les hôtes, Lauren Riihimaki et Jeremy Lewis, Jake a parlé de son passage sur Lizzie McGuire.

Le compte Instagram officiel du podcast a publié un court clip, avec la légende : « Vente aux enchères, n’importe qui ? »

Dans la vidéo, Jake regarde maintenant des mondes loin du jeune farceur effronté qui a honoré nos écrans dans les années 2000.

Il était censé reprendre son rôle dans la suite de la série sur Disney +, mais la série a été retirée avant sa sortie en décembre 2020.

Le spectacle a fait monter en flèche la carrière de sa star principale Hilary Duff, avec l’actrice – maintenant âgée de 34 ans – qui a joué d’énormes rôles après la fin de la série.

La comédie de Disney Channel a suivi la vie de la lycéenne Lizzie McGuire alors qu’elle naviguait dans la vie d’adolescente.

La série mettait également en vedette Lalaine Vergara-Paras dans Miranda, Adam Lamberg dans Gordo et Hallie Todd et Robert Carradine dans le rôle des parents hilarants de Lizzie.

