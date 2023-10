La légende de Liverpool, Robbie Fowler, a été limogée de son poste d’entraîneur de l’équipe saoudienne de deuxième division d’Al-Qadsiah.

Malgré un début de saison sans défaite, au cours duquel Al-Qadsiah a remporté six matchs et fait deux nuls, les responsables du club ont licencié Fowler vendredi matin, le remplaçant par l’ancien attaquant du Real Madrid et de l’Espagne, Michel.

Annoncer la nouvelle sur réseaux sociauxle club a remercié l’ancien attaquant de Liverpool pour son engagement auprès de l’équipe depuis sa nomination en juin 2023, sans donner de détails précis quant à la raison de son départ.

Fowler a été limogé de son poste d’entraîneur (Crédit image : Getty Images)

Al-Qadsiah a également terminé 11e du deuxième rang saoudien la saison dernière, à 23 points des quatre premières places de promotion de la Saudi Pro League.

La seule défaite de Fowler à la tête d’Al-Qadsiah est survenue lors de la Coupe du Roi contre l’équipe saoudienne d’Al-Taawoun, un match qu’ils n’étaient pas censés gagner de toute façon.

La victoire de mercredi soir contre Al-Kholood s’est avérée le dernier match de Fowler aux commandes, le joueur de 48 ans partant avec le club assis deuxième du classement, à seulement un point d’Al-Orobah.

Gerrard dirige toujours Al-Ettifaq en Arabie Saoudite (Crédit image : Laurence Griffiths/Getty Images)

Depuis qu’il a pris sa retraite du football professionnel en 2012, Fowler a été entraîneur en Thaïlande pour Muangthong United, en Australie avec Brisbane Roar et au Bengale oriental en Inde. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a dirigé 66 matchs, en remportant 24, en faisant match nul 19 et en perdant 23.

Il avait espéré mener Al-Qadsiah en Saudi Pro League la saison prochaine, où il aurait affronté l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard dans l’abri opposé, qui est actuellement le patron d’Al-Ettifaq.

Gerrard connaît cependant quelques difficultés à Al-Ettifaq, son équipe n’étant que septième du championnat. Bien qu’elles aient fait venir Jordan Henderson, Gini Wijnaldum et Moussa Dembele au cours de l’été, les équipes contenant des stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane et Riyad Mahrez sont toutes plus performantes en ce moment.

