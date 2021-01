Jamie Carragher a déclaré à Mohamed Salah qu’il était trop vieux pour sceller un transfert de rêve en Espagne.

L’attaquant égyptien de 28 ans a semé la panique autour d’Anfield le mois dernier lorsqu’il a suggéré dans une interview qu’il était prêt à rejoindre le Real Madrid ou Barcelone après avoir été négligé en tant que capitaine par Jurgen Klopp.

Mais alors que Carragher comprend le désir de Salah de se tester en Liga, il pense que le Real et le Barca, à court d’argent, jetteraient leur dévolu sur Kylian Mbappe, Erling Haaland ou même Sadio Mane, le partenaire de frappe de Kop, âgé de 28 ans, de Salah s’ils avaient l’argent.

Carragher a déclaré: «Mo Salah est définitivement l’un de ces joueurs qui regarderaient sa carrière et voudraient peut-être Barcelone ou le Real Madrid sur son CV.

«Certains joueurs voient leur carrière comme ça. Je pense qu’Eden Hazard a toujours voulu aller au Real Madrid à un moment donné.

«Je ne serais pas surpris s’il y a quelques années, quand Mo Salah préparait sa carrière, c’était quelque chose qu’il aurait aimé faire.

Mais je pense que la situation actuelle – financièrement et son âge – signifie que les clubs n’ont pas ce genre d’argent pour lui.

«Vous parlez de plus de 100 millions de livres sterling et je pense que le Real Madrid et Barcelone regarderaient Mbappe ou Haaland ou même Mane devant Salah maintenant en raison de son âge.