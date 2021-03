La légende de Liverpool Ian St John décède à 82 ans

Ian St John a servi Liverpool avec distinction dans le cadre de l’âge d’or des années 60 et 70. Phil Noble – Images PA / Images PA via Getty Images

La légende de Liverpool, Ian St John, est décédée à l’âge de 82 ans.

St John, un attaquant, a fait 425 apparitions pour Liverpool entre 1961 et 1971, marquant 118 buts et remportant deux titres de première division. Sélectionné 21 fois par l’Écosse, St John a été intronisé au Temple de la renommée en 2008.

La famille de St John a déclaré dans un communiqué: «C’est le cœur lourd que nous devons vous informer qu’après une longue maladie, nous avons perdu un mari, un père et un grand-père.

«Il est décédé paisiblement avec sa famille à son chevet.

«Nous tenons à remercier tout le personnel de l’hôpital Arrowe Park pour son travail acharné et son dévouement en ces temps très difficiles.

« La famille serait reconnaissante pour l’intimité en cette période extrêmement triste. »

Une déclaration de Liverpool disait: « Le Liverpool Football Club est profondément attristé par le décès de la légende des Reds Ian St John, âgé de 82 ans. St John est malheureusement décédé lundi soir des suites d’une maladie. »

Everton a publié un hommage à St John sur Twitter qui disait: « Une vraie perte pour le jeu et on se sentait lourdement dans notre ville. Un rival depuis de nombreuses années mais une figure populaire sur et en dehors du terrain. Nos pensées vont à Ian St John’s aimé. les uns et tout le monde à Liverpool en cette triste période. «

St John a rejoint Liverpool de l’équipe locale de Motherwell en 1961 pour un record de club de 37 500 £. Après sa carrière de joueur, St John a co-animé la populaire émission de télévision Saint and Greavsie avec la légende anglaise Jimmy Greaves.

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a écrit sur Twitter: « RIP Ian St John. Une autre légende de Liverpool décède tristement. L’un des joueurs avec Bill Shankly qui a fait de ce club ce qu’il est aujourd’hui. Je me souviendrai le plus de lui lors de la meilleure émission de football. à la télé, The Saint & Greavsie. X. «

L’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, a écrit: « Un homme de chaleur, d’humour, de savoir, de sagesse et de joie. L’Ecosse et Liverpool ont perdu un vrai géant. Mon amour va à sa famille. Repose en paix Ian St John. »