Le spécialiste de la télévision et ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a déclaré qu’il sponsoriserait Marine pour son match de FA Cup contre Tottenham Hotspur dimanche.

Marine a perdu son parrainage pour le troisième tour quand un annonceur s’est retiré.

– REGARDER Marine vs Tottenham Hotspur sur ESPN +

Carragher a accepté d’intervenir et de parrainer la pirogue et les hauts d’échauffement par l’intermédiaire de sa Fondation JC23.

« Nous sommes redevables à Jamie et à la Fondation JC23 », a déclaré le président Paul Leary dans un communiqué.

« La Fondation JC23 accomplit un travail magnifique pour aider les jeunes non seulement à Liverpool, mais dans le monde entier. Nous sommes fiers de nous associer à eux à cette occasion spéciale. »

L’organisme de bienfaisance de Carragher se concentre sur le soutien aux enfants malades, handicapés et défavorisés et fournit également des services aux organisations communautaires et aux jeunes.

Comme la cravate est à huis clos, le club organise également un tirage au sort pour tenter de collecter des fonds.