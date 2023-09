La légende de Liverpool « avait envie de briser la télé » en réponse au commentaire de Darwin Nunez

La légende de Liverpool, Steve Nicol, était tellement irrité par les critiques adressées à Darwin Nunez lors de la victoire des Reds contre Aston Villa dimanche qu’il a voulu « écraser la télé ».

L’équipe de Jurgen Klopp a battu Villa 3-0 à Anfield, Nunez faisant son premier départ de la saison après avoir quitté le banc pour remporter un doublé à Newcastle une semaine plus tôt.

Et l’attaquant uruguayen a réalisé une autre solide performance, étant sur le point de marquer à nouveau – seulement pour voir son effort en première mi-temps toucher le poteau et ricocher dans le filet contre le défenseur de Villa Matty Cash, mettant les Reds 2-0 – et préparant Salah pour le troisième but.

Nunez célèbre après que le but contre son camp de Matty Cash ait doublé l’avance de Liverpool contre Aston Villa (Crédit image : Getty Images)

Nunez a été critiqué pour son manque de buts en 2022/23, après avoir rejoint Liverpool dans le cadre d’un transfert record de 85 millions de livres sterling depuis Benfica l’été dernier.

Mais il s’est montré vif jusqu’à présent cette saison, ce qui a incité Nicol – un membre clé des équipes à succès des Reds dans les années 1980 – à défendre le joueur de 24 ans face à ce qu’il considérait comme un bâton injuste à la télévision américaine. Apparaissant sur ESPN FCa-t-il déclaré au présentateur Shaka Hislop, ancien gardien de Newcastle et de West Ham : « Vous êtes pire que le gars qui commentait aujourd’hui.

« Tout ce qu’il répétait à chaque fois que Nunez faisait quelque chose, c’était ‘Eh bien, il a marqué 16 buts la dernière fois.’ [season], mais il aurait pu en avoir plus » et « Oh, qu’est-ce que Nunez avons-nous cette semaine ? Est-ce que ce sera le Nunez de la semaine dernière ?’.

« Je me dis : ‘Laisse ce gars tranquille !’ Sérieusement, j’avais envie de casser la télé. Toutes les cinq minutes, il critiquait Nunez. Laisse ce gars tranquille… »

Liverpool remportera des trophées cette saison

Liverpool occupe la troisième place de la Premier League avant la trêve internationale, après avoir pris 10 points lors de ses quatre premiers matchs de la campagne.

Klopp, Nunez et co. retour à l’action avec un déplacement chez les Wolves le samedi 16 septembre.

