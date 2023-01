La légende de l’heure des questions, David Dimbleby, révèle qu’il était la cible d’un complot d’enlèvement

L’ANCIEN animateur de l’heure des questions, David Dimbleby, a révélé qu’il était la cible d’un complot d’enlèvement lorsqu’il a dirigé l’émission de la BBC.

Il a déclaré que des manifestants avaient tenté de l’arracher pour empêcher la diffusion de l’émission lorsque Nick Griffin, alors chef du Parti national britannique d’extrême droite, devait comparaître.

Getty – Contributeur

AP : Association de la presse

Dimbleby a déclaré que les manifestants avaient tenté de l’arracher lorsque le chef du BNP de l’époque, Nick Griffin, avait été invité à comparaître[/caption]

La décision d’inviter Griffin au programme de débat d’actualité en 2009 avait suscité un débat public et politique de masse.

David, qui a présenté l’émission pendant 25 ans, déclare : « Le centre de télévision était censé être sécurisé, avec des portes à chaque entrée et des laissez-passer BBC requis pour y accéder.

« Il avait survécu à la plupart des tentatives d’incursion, ou à la perturbation de sa production, depuis plus de 40 ans.

« Pas, cependant, le soir de l’apparition de Nick Griffin.

« Il avait été convenu avec la police que les manifestants seraient maintenus sur le trottoir en face de la façade du Centre de télévision, avec la route principale entre eux et le bâtiment.

“Puis pour une raison, jamais expliquée, la police n’a pas fait son travail.

“Les manifestants ont envahi la route et se sont frayés un chemin à travers les portes du centre de télévision lui-même.”

Le journaliste David, 84 ans – qui a animé sa dernière édition de l’émission de débat d’actualité en 2018 – a écrit sur l’incident dans son livre, Keep Talking.

Il se souvient : « Nous étions occupés à travailler sur les derniers détails du programme dans un bureau situé dans l’un des couloirs circulaires du centre lorsque nous avons entendu un cri : ‘Verrouillez vos portes. Reste où tu es », suivi par le bruit des pieds qui se précipitent dans le couloir à l’extérieur et les cris de « Où est-il ?

« Les manifestants avaient percé nos fortifications.

«D’une manière ou d’une autre, une combinaison de la police et de la propre sécurité de la BBC a réussi à coincer et à expulser les manifestants.

“J’ai supposé à l’époque qu’ils cherchaient Nick Griffin, mais on m’a dit plus tard que leur objectif était de me trouver et de me kidnapper afin que le programme ne puisse pas continuer.”