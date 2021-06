La légende de l’athlétisme « Flying Sikh » Milkha Singh décède à 91 ans de Covid-19

Milkha Singh, l’un des plus grands noms du sport indien et la première superstar de l’athlétisme du pays, est décédée après une bataille d’un mois contre COVID-19. Singh a respiré son dernier vendredi soir deux jours après avoir été transféré de l’unité de soins intensifs Covid à l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales de Chandigarh.

« C’est avec une extrême tristesse que nous souhaitons vous informer que Milkha Singh Ji est décédée à 23h30 le 18 juin 2021 », lit-on dans un communiqué publié par la famille de Singh.

« Il s’est battu avec acharnement mais Dieu a ses voies et c’était peut-être le véritable amour et la camaraderie que notre mère Nirmal ji et maintenant papa sont décédés en l’espace de 5 jours », ajoute le communiqué.

Singh avait développé des complications, notamment de la fièvre et une baisse du niveau de saturation en oxygène. L’homme de 91 ans, qui a contracté le COVID-19 le mois dernier, avait été testé négatif pour le virus mercredi.

L’épouse de Milkha, Nirmal Kaur, âgée de 85 ans, qui avait également été infectée par le virus, est décédée dimanche dans un hôpital privé de Mohali.

Kaur était une ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine de volley-ball. Milkha a été admis au PGIMER le 3 juin après que son taux d’oxygène ait baissé à la maison après un traitement à l’hôpital Fortis de Mohali pendant une semaine.

Le Premier ministre Narendra Modi a rendu son hommage en tweetant : « Nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l’imagination de la nation et qui avait une place particulière dans le cœur d’innombrables Indiens.

Avec le décès de Shri Milkha Singh Ji, nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l'imagination de la nation et qui avait une place spéciale dans le cœur d'innombrables Indiens. Sa personnalité inspirante s'est fait aimer de millions de personnes. Angoissé par sa disparition.

L’athlète légendaire est quatre fois médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance reste la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960. Il a également représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956 et 1964 et a reçu le Padma Shri en 1959.

