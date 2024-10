La légende de Lara Croft renouvelée pour la saison 2 par Netflix

Lara Croft sera de retour pour un autre tour d’horizon. Netflix a renouvelé Tomb Raider : La légende de Lara Croft pour une deuxième saison, a annoncé le streamer aujourd’hui. Voir une première photo ci-dessus.

Le renouvellement fait suite à la sortie le 10 octobre de la saison 1 de la série animée.

Selon Tudum de Netflix, la saison 1 de Tomb Raider est une sorte d’histoire d’origine, et la saison 2 cherche à faire passer son personnage d’une sorte de recrue à son parcours pour devenir l’icône que nous connaissons aujourd’hui.

Écrit et produit par Tasha Huo (Le sorceleur : Origine du sang, Sonja rouge), dans la saison 2, lorsque l’aventurière Lara Croft (exprimée par Hayley Atwell) découvre une trace de masques africains Orisha volés, elle s’associe à son meilleur ami Sam pour récupérer les précieux artefacts. La nouvelle aventure passionnante de Lara l’emmène à travers le monde alors qu’elle approfondit les secrets cachés de l’histoire d’Orisha, évite les machinations d’un milliardaire dangereux et énigmatique qui veut les masques pour elle, tout en découvrant que ces reliques contiennent de sombres secrets et un pouvoir qui défie la logique. . Un pouvoir qui pourrait, en fait, être divin.

Huo a dévoilé sa vision de l’évolution du personnage de Lara dans la saison 2 : « Donc, la saison 1, sur le plan thématique, parle de Lara qui comprend la façon dont son père a géré le chagrin, ce qui l’isolait », a-t-elle déclaré à Tudum. « Quand nous rencontrons Lara, elle est très isolée… Alors que nous entrons dans la saison 2, nous essayons de construire l’équipe de Lara au fil de la série, donc elle passe du statut de héros isolé, qui veut seulement faire les choses par elle-même, à un héros isolé. loup solitaire – pour réaliser : « En fait, j’ai cette équipe vraiment cool derrière moi ». »

Huo a également laissé entendre qu’il pourrait y avoir un requin dans la saison 2, alors restez à l’écoute.

De la télévision légendaire, Tomb Raider : La légende de Lara Croft est également produit par le fondateur et PDG de dj2 Entertainment, Dmitri M. Johnson (Sonic le hérisson, la vie est étrange), avec Timothy I. Stevenson ; Jacob Robinson (Île du Crâne) sous sa société Tractor Pants; Dallas Dickinson et Noah Hughes pour Crystal Dynamics ; et Howard Bliss et Jen Chambers. Powerhouse Animation est le studio d’animation, avec Brad Graeber en tant que producteur exécutif.