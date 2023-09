La légende de Lara Croft Netflix Anime Teaser révélée

Lors de son «Laisser tomber 01″ événement en direct, Netflix a dévoilé le premier aperçu officiel de son Tomb Raider animé, La légende de Lara Croft. Le spectacle a été initialement annoncé en 2021 et marque le premier nouveau morceau de Tomb Raider médias depuis le Film de redémarrage 2018 avec Alicia Vikander.

Situé dans la même continuité que Crystal Dynamics Survivant trilogie de jeux – qui comprenait le redémarrage titulaire de 2013, L’avènement du Tomb Raider, et L’Ombre du Tomb Raider-la série de Castlevania studio Animation puissante met en vedette Haley Atwell dans le rôle de la version de Lara Croft de cette continuité. Bien que les détails de l’intrigue soient actuellement secrets, la grande chose à savoir est que Lara semble attaquer des tombes et finit par s’impliquer dans quelque chose de surnaturel qui l’obligera à arranger les choses avant que le monde ne soit en danger. Comme son homologue du jeu vidéo, cette Lara a les deux seuls amis dont elle a vraiment besoin : une pioche pour grimper et un arc et des flèches pour tuer silencieusement.

Légende de Lara Croft n’est pas le seul morceau de Tomb Raider médias en chantier. Plus tôt dans l’année, Amazon s’est verrouillé Sac à puces Phoebe Waller-Bridge pour créer une émission télévisée en direct basée sur les jeux, et apparemment distincte de cela. Dans le même temps, il a également été rapporté que son émission était censée lancer une plus grande Tomb Raider univers cela inclura un nouveau film, auquel aucun réalisateur ou acteur n’est actuellement attaché. La série et le film éventuel sont destinés à être liés à la prochaine entrée de Crystal Dynamics, qui sera publiée par Amazon Games.

Mais d’abord, nous avons Tomb Raider : La Légende de Lara Croft– qui devrait arriver sur Netflix dans le courant de 2024.

