La légende de l’AC Milan dit que les fans applaudiront Sandro Tonali lors de son retour avec Newcastle United en Ligue des Champions

Alessandro Costacurta a déclaré que la star de Newcastle United, Sandro Tonali, n’avait pas à craindre son retour plus tôt que prévu à San Siro ce soir en Ligue des champions.

Le défenseur, qui a joué 458 fois pour l’AC Milan, a déclaré QuatreQuatreDeux »Je serais vraiment surpris si les supporters milanais le sifflaient. Après ses superbes performances pour le club, je pense qu’ils l’applaudiraient.

Le transfert estival du milieu de terrain italien de San Siro à St. James’ Park a été une surprise pour les deux parties. « C’était un sentiment de choc », explique Costacurta lorsque l’AC Milan a accepté un montant de 70 millions d’euros pour son milieu de terrain de 23 ans qui soutenait les Rossoneri depuis son enfance.

« Il n’avait pas le brassard de capitaine mais pour tout le monde, moi y compris, il était le skipper idéal des Rossoneri. Je pensais que Sandro pourrait rester à Milan toute sa carrière, mais il a compris l’importance des frais que Newcastle avait payés – avec cet argent. , Milan a recruté trois ou quatre bons joueurs.

VIDÉO : Sandro Tonali résout le plus gros problème de Newcastle United

Tonali est un homme qui parle peu, surtout en anglais, et qui a moins d’émotions. Au microscope, les fans et les médias ont tenté de lire les sentiments de l’international italien alors qu’il s’adaptait à la vie en Angleterre, loin de son pays natal et de son bien-aimé Milan.

Un extrait d’un vidéo qui raconte son arrivée à Tyneside devenu viral. En faisant visiter le gymnase de Newcastle, il a été surpris en train de décrire le gymnase de l’AC Milan comme « plus grand » que celui de sa nouvelle maison.

« Tonali est un joueur qui ne laisse pas sortir ses émotions, il est toujours très sérieux et il entretient également une relation sérieuse. Il ne sort pas en boîte de nuit si ce n’est pour une fête d’équipe.

« Il a également compris que rejoindre Newcastle était une chance incroyable pour lui de grandir dans la ligue la plus importante du monde. Il l’aurait fait avec plaisir à Milan, mais c’est une grande opportunité. Il a dû accepter que Milan veuille le vendre. « .

Sandro Tonali (à droite) a joué 95 fois pour l’AC Milan en trois saisons (Crédit image : Getty Images)

Il a connu des débuts mitigés en Angleterre, marquant six minutes après le début de ses débuts à domicile alors que Newcastle a remporté une victoire 5-1 contre Aston Villa. Mais trois défaites consécutives ont suivi, Tonali étant légèrement critiqué pour le premier but lors d’une défaite 3-1 à Brighton.

Il est revenu de la trêve internationale avec une blessure mineure et était un remplaçant inutilisé ce week-end contre Brentford. Mais beaucoup dans les cercles de Newcastle s’attendent à ce qu’il débute à San Siro, un lieu qu’il connaît mieux que tout autre.

« Au début, on le comparait à Andrea Pirlo parce qu’ils avaient des cheveux similaires », explique Costacurta, qui rappelle que Piro et Tonali ont tous deux débuté leur carrière à Brescia.

« Tonali a de bons pieds, même s’ils ne sont pas encore ceux de Pirlo. Je sais que Sandro ressemble plus à Gennaro Gattuso, mais il peut devenir un vrai joueur parce qu’il a tellement de qualité. Gattuso est mon ami, mais il l’a certainement fait. Je ne possède pas la qualité de Tonali – Gennaro était un joueur qui s’est écrasé.

Sandro Tonali a été comparé à Andrea Pirlo, mais Alessandro Costacurta dit qu’il est une combinaison de Pirlo et Gennaro Gatusso (Crédit image : Getty Images)

« Tonali a dit qu’il voulait s’inspirer de Gattuso, qui a tout donné sur le terrain. Tonali se situe quelque part entre Pirlo et Gattuso. Il est bien avec le ballon mais court beaucoup et est très agressif. »

Peut-être que ce qu’il ressent à l’idée de revenir jouer contre son club d’enfance moins de deux mois après son départ ne deviendra clair qu’après le coup de sifflet à temps plein ce soir. Mais Alessandro Costacurta prédit qu’il n’y aura pas de coup de sifflet pendant le match.

L'AC Milan vs Newcastle débutera à 17h45 (BST)

