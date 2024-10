La légende de la WWE, The Undertaker, fait équipe avec Trump dans un message aux électeurs : « Choisissez judicieusement »

La légende de la WWE connue sous le nom de The Undertaker a coupé sa propre promo électorale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux vendredi après que la star de la lutte professionnelle Dave Bautista, connue sous le nom de Bautista, ait tiré sur l’ancien président Donald Trump plus tôt dans la semaine.

L’Undertaker, de son vrai nom Mark Callaway, a été vu sur une vidéo à côté de son ancien collègue de la WWE Kane, l’actuel maire du comté de Knox, Tennessee, dont le vrai nom est Glenn Jacobs, et de Trump et a parlé aux électeurs potentiels de leurs options lors des élections. Jour.

« Très bien tout le monde. 5 novembre – ElectionMania. Le choix vous appartient. Vous pouvez y aller avec le président Trump, Kane et The Undertaker ou vous pouvez emmener Kamala Harris, Dave Bautista et Tim Walz. Choisissez judicieusement – ​​la nation en dépend », a déclaré Callaway dans une vidéo TikTok.

« Et cela devrait être un choix facile », a ajouté Trump.

Trump s’est assis entre Jacobs et Callaway – connus à un moment donné à la WWE sous le nom de Brothers of Destruction. Trump est lui-même membre du Temple de la renommée de la WWE.

Il est apparu à plusieurs des premiers événements de WrestleMania et a été impliqué dans un match Hair vs. Hair avec Vince McMahon, Bobby Lashley et le défunt lutteur connu sous le nom d’Umaga.

L’apparition du candidat républicain à la présidentielle avec les grands de la lutte est intervenue après que Bautista ait réalisé une vidéo tirant à gauche et à droite sur Trump alors qu’il exprimait son soutien à la vice-présidente Kamala Harris et au gouverneur du Minnesota Tim Walz à la présidence.

« Les gars, nous devons parler », a déclaré en partie Bautista. «Beaucoup d’hommes semblent penser que Donald Trump est une sorte de dur à cuire. Il ne l’est pas. Je veux dire, regarde-le, il porte plus de maquillage que Dolly Parton. Il gémit comme un bébé. Le gars a peur des oiseaux. Donald Trump a demandé à son père de payer un médecin pour lui dire que ses petits pieds lui faisaient mal, afin qu’il puisse échapper au courant d’air. Regardez cet instinct. C’est comme un sac poubelle rempli de babeurre.

Son discours était accompagné de diverses images et clips de Trump pendant sa présidence et sa campagne.

Dans un commentaire sur Fox News Digital mercredi, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a répliqué, qualifiant Bautista de « perdant insensé » et s’est moqué de sa carrière à la WWE.

« Le président Trump est membre du Temple de la renommée de la WWE. Dave Bautista ne l’est pas, car c’est un perdant inconditionnel qui n’a pas fait preuve de professionnalisme et a ramené le ballon à la maison lorsqu’il a refusé de recruter de plus jeunes talents. Il est ensuite retourné dans l’entreprise qui l’a créé et il a rapidement découvert qu’il ne savait pas lutter et qu’il n’avait aucune compétence en micro », a déclaré Cheung.