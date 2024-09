La légende de la WWE, Steve Austin, nomme l’acteur le plus gentil avec lequel il a travaillé à Hollywood

Lorsque Stone Cole Steve Austin, membre du Temple de la renommée de la WWE, a pris sa retraite de la lutte en 2003, il est devenu l’un des nombreux anciens lutteurs à poursuivre une carrière cinématographique réussie à Hollywood, jouant dans des films tels que « The Longest Yard » et « The Condemned ». Lors d’un entretien avec « Trop d’accès » Austin a parlé de sa carrière d’acteur et de la façon dont il se souvient qu’Adam Sandler était l’une des personnes les plus gentilles qu’il ait jamais rencontrées.

« Je dis toujours aux gens que c’est le gars le plus gentil que j’ai jamais rencontré à Hollywood. Je n’ai pas fait Hollywood, j’ai vécu à Marina Del Rey dans la région de Venise, donc je n’ai pas assisté à des fêtes, je ne suis pas allé au cinéma. Les collines d’Hollywood. Je n’ai rien fait de tout ça, ce n’était pas ma scène. J’étais un athlète, je ne dis pas ça dans le mauvais sens, je veux juste dire qu’ils. Je suis différent d’un athlète. Ils sont câblés différemment, ou je suis câblé différemment d’eux. Adam Sandler était le gars le plus drôle et le plus gentil avec qui j’ai jamais travaillé, et j’ai apprécié chaque fois que j’y suis parvenu. travailler avec lui. C’est un super gars, un chéri. »

Sandler a travaillé avec Austin et Kevin Nash, membre du Temple de la renommée de la WWE, sur « The Longest Yard » en 2005, un rôle dans lequel les deux lutteurs incarnaient des gardiens de prison corrompus. Il a également fait équipe à nouveau avec Austin pour « Grown Ups 2 » en 2013, où le « Texas Ra6ttlesnake » est apparu dans des rôles brefs mais mémorables. La connexion de lutte avec Sandler ne semble pas non plus se terminer de sitôt, car il a été récemment rapporté que Bad Bunny et l’ancien champion du monde AEW MJF rejoignaient le casting de « Happy Gilmore 2 ».

