La légende de la WWE Mark Henry montre une incroyable transformation de perte de poids

L’ancien champion de la WWE Mark Henry est une icône dans le monde de la lutte professionnelle. Il a accompli beaucoup plus dans sa carrière que la plupart des superstars en herbe ne pourraient jamais rêver. Maintenant, sa transformation corporelle complète a été ajoutée à sa liste de réalisations, ce qui a surpris les fans. Il a perdu beaucoup de poids en continuant à s’entraîner pour un retour dans le ring. Cela a été révélé par Henry sur le podcast Hall of Fame de Booker T où il a fait une apparition le mois dernier.

La légende de la WWE avait fait ses débuts pour la société en 1996 et avait bénéficié d’une association de près de 25 ans avec elle et maintenant, avec son retour, il semble qu’il souhaite terminer sa carrière dans un ring de la WWE.

Sur le podcast, le natif du Texas avait révélé quelques détails entourant son retour inévitable. Il a dit qu’il s’était entraîné et qu’il avait déjà perdu «80 livres». Il doit encore réduire de 20 livres de plus pour atteindre son objectif. Il a dit que beaucoup de jeunes ne l’ont pas vu en action et qu’il souhaite avoir un dernier match avant de prendre sa retraite. A son retour, il est convaincu que seul un bon lutteur pourra le battre. Il a cependant admis que l’âge avait un impact sur la performance d’un joueur. Il n’a divulgué aucun détail concernant son premier match au retour.

Il a récemment partagé une photo de lui-même sur Twitter où il a écrit avec enthousiasme qu’il n’avait plus que «20 livres» à perdre maintenant.

Lorsque le joueur de 49 ans était associé à la WWE, il avait remporté plusieurs titres, dont celui de champion d’Europe et de l’ECW, mais son plus grand triomphe est venu en 2011 lorsqu’il a battu Randy Orton à Night of Champions et remporté le WWE World Heavyweight Championship.

En 2018, l’homme le plus fort du monde a également été reconnu pour ses nombreuses contributions à la WWE et il a été intronisé au Temple de la renommée. Bien que cela eût été une fin convenable à sa grande carrière, il a choisi de ne pas le faire. Sur le podcast, Henry a affirmé qu’il n’avait jamais eu la chance lors de ses derniers matchs où il pouvait «rendre hommage» à ses fans et lutter devant eux, et se retirer du ring. Il a admis qu’il «se sentait coupable» de ne pas avoir eu son dernier match et d’avoir remercié ses fans et qu’il s’entraîne donc pour son retour.

