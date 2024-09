La légende de la WWE déclare que les spéculations actuelles sur le contrat sont « 100 % fausses »

WWE



Une légende de la WWE affirme que les spéculations sur la situation actuelle de leur contrat sont « 100 % fausses », suite à plusieurs apparitions récentes pour d’autres sociétés.

Ces derniers mois, John Bradshaw Layfield, membre du Temple de la renommée de la WWE, a fait des apparitions surprises pour AAA, TNA Wrestling, MLW et GCW, tout en étant apparemment toujours sous contrat avec une légende de la WWE.

Suite à ses récents efforts extérieurs, JBL a fait une séance de questions-réponses avec Sportskeeda, dans laquelle il a discuté de son statut de contrat avec la WWE.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours signé à la WWE, JBL a répondu :

«Je vais répondre à cette question de la manière la plus politiquement correcte, la plus correcte possible. Je n’ai jamais répondu à une question sur mon contrat. Je peux vous le dire à 100%. J’ai vu des spéculations à mon sujet sur Internet. Tout va mal. 100% faux.

« JEJe ne vais pas répondre si je le suis ou non parce que la WWE a toujours eu une clause de confidentialité. Je n’ai jamais pensé que c’était une bonne affaire de discuter de mon contrat ou de celui de quelqu’un d’autre.

« Désolé de refuser de répondre. Les spéculations à mon sujet sont fausses.

Malgré ses récentes apparitions pour des sociétés extérieures à la WWE, JBL a récemment admis qu’il espérait faire un retour dans la société à l’écran après l’échec de son bref duo avec le baron Corbin en 2023.

