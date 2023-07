La star de FAMILY Fortunes, Les Dennis, se serait inscrite pour participer à Strictly Come Dancing.

L’homme de 69 ans devrait être l’un des favoris des fans grâce à son illustre carrière à la télévision – et les patrons seraient « ravis » qu’il y participe.

Les Dennis devrait participer à Strictly

On pense que Les a été invité pour la première fois à participer pendant son séjour sur Coronation Street, mais il a été le premier à refuser.

Une source a déclaré à The Mail On Sunday : « Les téléspectateurs vont adorer Les. C’est une icône de la télévision et il va maintenant danser sur l’une des émissions les plus populaires du moment.

« Il est peut-être sur le point d’avoir 70 ans, mais c’est un showman et il sera un excellent divertissement pour ceux qui regardent à la maison. Il y a un véritable enthousiasme à l’idée que Les participe.

Les est peut-être bien connu en tant qu’acteur, mais il sait danser – et il est actuellement en tournée avec la production West End de la comédie musicale 42nd Rue.

Les, qui était autrefois marié à Amanda Holden, est surtout connu pour avoir présenté Family Fortunes de 1987 à 2001.

Il est apparu sur Célébrité Big Brother en 2002 alors que son mariage à Amanda Holden était en train de s’effondrer.

Et il a également joué Michael Rodwell dans Coronation Street de 2014 à 2016.

La prochaine série du hit de la BBC devrait être lancée en septembre avec un certain nombre de stars déjà inscrites.

The Sun a révélé en exclusivité que l’ex-star de Coronation Street, Ellie Leach, serait sur le projet de loi après sa sortie du feuilleton.

Son ajout à la programmation, qui n’a pas encore été confirmé par la BBC, verra l’émission signer le « jeu complet de feuilletons » car il est déjà prévu d’inclure l’ancien acteur d’Emmerdale Adam Thomas, 34 ans, ainsi que Bobby d’EastEnders. Brazier, 20 ans, qui est le fils de feu Jade Goody.

Nous avons également raconté comment l’ancienne lectrice de nouvelles Angela Rippon est en pourparlers pour valser dans Strictly à l’âge de 78 ans – faisant d’elle la plus ancienne candidate de l’émission à ce jour.

Angela a beaucoup de forme de danse après avoir accueilli l’incarnation précédente de l’émission de la BBC entre 1988 et 1991, puis est revenue en 1998 avant sa fin.

La BBC a refusé de commenter.

