La légende de la télévision rejoint This Morning dans un énorme bouleversement de présentation après la sortie de Phillip Schofield

La légende de la télévision Steve Jones aurait signé pour animer This Morning après la sortie de Phillip Schofield.

La star galloise assumera les principales fonctions de présentation aux côtés de Josie Gibson mercredi.

Les patrons d’ITV seraient « ravis » que Steve, qui est devenu célèbre sur T4 il y a deux décennies, ait dit oui au travail et espère qu’il finira par co-animer avec Holly Willoughby, présentatrice de This Morning.

Une source a déclaré à MailOnline : « L’espoir est que ceux qui regardent à la maison vont adorer Steve, c’est un diffuseur très expérimenté mais aussi très effronté.

« Il n’y a pas de remplaçant permanent pour Phil, Holly présentera avec Alison, Josie, Dermot et Craig, et maintenant probablement Steve. »

Steve est devenu un élément régulier de l’émission de divertissement du week-end de Channel 4, T4, diffusée entre 1998 et 2012.

Il a également animé la toute première série de The X Factor USA.

Il est déjà apparu sur BBC One’s Let’s Dance for Comic Relief en tant qu’hôte aux côtés de Claudia Winkleman.

En 2009, Steve a présenté Guinness World Records Smashed de Sky1 et a ensuite commencé à présenter le quiz télévisé de la BBC As Seen On TV.

L’idole s’est également essayée à Hollywood, avec un petit rôle dans le film pour adolescents Angus, Thongs and Perfect Snogging.

En 2011, Steve a présenté A Night with Beyoncé – une émission spéciale de musique live diffusée au Royaume-Uni sur ITV.

Steve est marié à Phylicia Jackson, une photographe culinaire née à Los Angeles, et a déjà fréquenté Alex Jones de The One Show.

Steve photographié en 2011