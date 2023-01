La légende de la télévision Psychic Sally, 71 ans, a l’air plus jeune après une cure de jouvence

PSYCHIC Sally a l’habitude de laisser les fans choqués par ses prédictions effrayantes – mais sa nouvelle cure de jouvence est hors de ce monde.

Les adeptes de la légende de la télévision, 71 ans, sont stupéfaits après avoir considérablement reculé le temps avec son nouveau look.

Sally a 71 ans mais dit que ’70 est le nouveau 20′[/caption]

Sally apparaît des décennies plus jeune en un clin d’œil partagé sur Instagram, même si elle fait une blague sur son âge.

La star de la télé a légendé la photo: “Chilling dans mon nouveau survêtement préféré de @ seasons.studios #downwiththekids # 70isthenew20.”

Sally a été inondée de commentaires d’inconnus et de ses amis célèbres.

La chanteuse Louise Redknapp a posté un seul emoji cœur rouge.

La mannequin Danielle Mason, quant à elle, a écrit: “Sally u little sort!”

Un autre des adeptes de Sally a écrit : « Vous savez comment modéliser une tenue….. »

Et quelqu’un d’autre a dit : “Wowza tu as tout compris…”

Sally est à la fois médium télévisuel et professionnel.

Elle affirme avoir eu sa première expérience psychique à l’âge de neuf mois et avoir vu son premier fantôme à l’âge de quatre ans.

Ses crédits télévisés incluent Sally Morgan: Star Psychic sur ITV2, La vie psychique de Sally Morgan sur Sky Bio et l’émission Sky Living Psychic Sally: On The Road.

Sally a travaillé pour la princesse Diana et a affirmé en 2009 avoir prédit sa mort un an avant qu’elle ne se produise.

En 2018, Sally a terminé à la cinquième place sur Celebrity Big Brother.

En 2009, la star a subi un pontage gastrique après avoir été avertie que son poids montait en flèche pour la tuer.

Des années plus tard, elle a déclaré au panel Loose Women : « J’ai perdu beaucoup de poids. J’ai perdu 88 kilos, environ 16 pierres et demie.

“J’ai eu une petite frousse cardiaque, donc en gros c’était soit perdre du poids, soit ne pas être vraiment là.”

L’année dernière, Sally a révélé qu’elle allait sous le bistouri pour un lifting et une liposuccion.

Cela s’est produit après qu’elle se soit retrouvée avec une peau flasque après son énorme parcours de perte de poids.

“Mon cou n’est que de la peau. Ça n’a pas l’air bien et ça ne fait pas du bien », a-t-elle déclaré.

Tragiquement, en septembre 2021, Sally a perdu son mari John, 74 ans, à cause du Covid-19. Le couple était marié depuis 48 ans.

