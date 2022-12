La légende de la télévision Barbara Walters est décédée

Elle a été la première journaliste américaine à interviewer Vladimir Poutine

La célèbre journaliste de télévision américaine Barbara Walters, qui est devenue la première femme à présenter les nouvelles du soir, est décédée à l’âge de 93 ans, a confirmé son porte-parole.

“Barbara Walters est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches. Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes », a déclaré samedi la représentante du journaliste Cindi Berger.

La carrière de Walters dans l’industrie a duré 50 ans, ce qui lui a valu 12 prix Emmy et en a fait l’un des diffuseurs de nouvelles les plus respectés aux États-Unis.

Elle a décroché son premier emploi à la télévision avec NBC dans les années 1960, puis est passée à ABC en 1976, devenant la première femme animatrice d’une émission d’information du soir dans le pays.

Walters a participé à un certain nombre de programmes réussis à ABC, notamment “Les spéciaux de Barbara Walters” et “10 personnes les plus fascinantes” avant de prendre le rôle de co-animateur et correspondant pour ABC News ‘ “20/20” en 1984.

Lire la suite L’icône du football brésilien Pelé est décédé à l’âge de 82 ans

La dernière émission de la journaliste sur la chaîne était The View, qu’elle a quittée en 2014, mais elle est restée une collaboratrice à temps partiel d’ABC News pendant plusieurs années après cela.

Pendant son temps sous les projecteurs, Walters a interviewé tous les présidents américains en exercice et les premières dames, de Richard et Pat Nixon à Barack et Michelle Obama. Elle s’est entretenue avec Donald et Melania Trump pendant la campagne précédant les élections de 2016. Ses invités comprenaient de nombreux dirigeants étrangers, des stars de cinéma, des athlètes et d’autres célébrités de haut niveau.

La toute première interview accordée à un média américain par le président russe Vladimir Poutine a également été réalisée par Walters en 2001.

Bob Iger, PDG de la Walt Disney Company, propriétaire d’ABC News, a décrit Walters comme “une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme, mais pour le journalisme lui-même.” Le diffuseur était derrière “beaucoup des interviews les plus importantes de notre temps,” Iger a déclaré, ajoutant qu’elle nous manquera beaucoup.