La légende de la télé-réalité remplacera David Walliams en tant que juge de Britain’s Got Talent après avoir battu Alan Carr au travail

La star de STRICTLY Come Dancing, Bruno Tonioli, remplacera David Walliams en tant que juge de Britain’s Got Talent – ​​battant son rival Alan Carr au poste.

Le patron de l’émission, Simon Cowell, a clairement indiqué qu’il souhaitait que Bruno occupe le siège vacant du panel et les producteurs ont conclu un accord avec lui au cours de la semaine dernière.

Getty

Bruno rejoindra le panel Britain’s Got Talent[/caption] Pennsylvanie

Il a battu Alan Carr au concert dans une course à deux chevaux[/caption]

Bruno, 67 ans, est maintenant sur le point de signer le contrat – pour une somme à six chiffres – avant les auditions nationales de BGT à partir de la semaine prochaine.

Un initié de la télévision a déclaré: «Pendant près de deux mois, Alan a peut-être été le favori pour succéder à David, mais Bruno a toujours été le choix préféré de Simon.

«Non seulement il a des années d’expérience en tant que juge à son actif depuis son époque, mais il apportera une marque de comédie scandaleuse dont BGT a besoin dans le panel.

“À bien des égards, c’est déjà le travail parfait pour Bruno car il le voit revenir à un favori du show-business fastueux qui s’intègre au reste de son travail.

“Sceller l’accord était toujours dû à lui présenter une offre suffisamment alléchante pour s’engager dans l’émission.

“Après d’intenses négociations, ils ont réussi à parvenir à un accord qui le verra désormais revenir à la télévision du samedi soir aux heures de grande écoute au Royaume-Uni.”

Bruno, qui rejoindra Simon, 63 ans, Amanda Holden, 51 ans, et Alesha Dixon, 44 ans, dans le jury de BGT, a quitté Strictly il y a deux ans. Il a été remplacé sur le panel de l’émission de danse BBC1 par Anton du Beke, 56 ans.

Il est toujours juge sur la version américaine de Strictly Come Dancing, intitulée Dancing With The Stars, qui se déroule de septembre à décembre.

Cela permet à Bruno de travailler pleinement sur BGT, la section des auditions étant filmée au début de l’année et les finales en direct se déroulant généralement en juin.

Simon a passé des années à essayer de recruter son ami de longue date, qui gagnait au moins 200 000 £ à la BBC. Mais l’italien ostentatoire dit que les délibérations pour obtenir sur BGT n’ont jamais abouti à “quelque chose de concret”.

Il est entendu que les derniers détails de l’accord lucratif pour succéder à David, qui a quitté la série en novembre, ont été convenus il y a quelques jours à peine.

Jusqu’à la semaine dernière, on pensait qu’Alan Carr était un shoo-in pour le rôle, d’autant plus qu’il avait déjà une si bonne relation avec la juge et amie BGT, Amanda.

Mais il est ensuite apparu qu’il s’agissait d’une course à deux chevaux entre le comédien et Bruno, qui sera le deuxième juge Strictly que Simon a embauché, après avoir braconné Alesha de la BBC en 2012.

Un porte-parole de Britain’s Got Talent a été contacté pour commentaires.

TVI



Bruno remplacera David Walliams au sein du panel et rejoindra Alesha, Amanda et Simon[/caption] Getty

Bruno et Simon avec un pote en 2009[/caption]