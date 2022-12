La légende de la Serie A Sinisa Mihajlovic décède après une bataille contre le cancer

Sinisa Mihajlovic a rejoint Bologne en tant qu’entraîneur-chef pour la deuxième fois en 2019. Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Sinisa Mihajlovic, qui a joué et entraîné pour de nombreuses équipes italiennes de Serie A et était célèbre pour ses coups francs spectaculaires, est décédé vendredi après une longue bataille contre le cancer.

Mihajlovic a été limogé en tant que manager du club de Serie A de Bologne en septembre après avoir échoué à enregistrer une victoire lors de ses cinq premiers matches de championnat.

Le Serbe était devenu entraîneur de Bologne pour la deuxième fois en 2019 et avait été aux commandes tout en luttant contre la leucémie.

Sa carrière de joueur comprenait de longs séjours à la Sampdoria et à la Lazio et il a également dirigé la Serbie.

“Vous vous êtes battu comme un lion sur le terrain et dans la vie (…) vous êtes et vous serez toujours un gagnant”, a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni dans un communiqué. tweeter alors que les hommages commençaient à affluer de l’intérieur et de l’extérieur du monde du football.

La mort de Mihajlovic, confirmée par sa famille dans un communiqué, est immédiatement passée en tête des sites Web des principaux journaux en Italie, où il a joué pendant la majeure partie de sa carrière. Il a également dirigé plusieurs clubs, dont l’AC Milan.

“Au revoir patron, tu vivras toujours dans nos cœurs”, a déclaré Bologne dans un tweeter.

“Le ciel a acquis une autre légende. Sinisa te manquera beaucoup”, a déclaré le message de l’AC Milan.

Milieu de terrain ou défenseur, Mihajlovic a marqué un certain nombre de buts spectaculaires sur coups francs.

Il s’est fait un nom au sein de l’équipe de l’étoile rouge de Belgrade qui a remporté la Coupe d’Europe en 1991. Il a déménagé en Italie l’année suivante lorsqu’il a rejoint l’AS Roma et a ensuite joué pour la Sampdoria, la Lazio et l’Inter. Il faisait partie des équipes qui ont remporté le titre de Serie A avec la Lazio en 2000 puis l’Inter en 2006 lors de sa dernière saison en tant que joueur.

Sa carrière d’entraîneur a débuté à Bologne en 2008 et s’est déroulée à Catane, Fiorentina, Sampdoria et Turin, ainsi qu’à l’AC Milan, où il a été en charge pendant moins d’un an.