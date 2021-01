La pop star Rick Astley serait mêlée à un différend concernant un contrat de bail relatif à un appartement de 800000 £ à Londres, après que l’autre partie n’a pas réussi à faire radier sa défense.

Le chanteur de Never Gonna Give You Up est poursuivi par le propriétaire d’un appartement à bail après qu’une offre d’extension ait échoué.

Selon The Sun, Astley détient la pleine propriété d’une propriété chic de South Kensington et le propriétaire de l’appartement à bail a offert 24 000 £ pour augmenter le bail de 79 ans de 90 ans.

La publication rapporte que l’offre a été rejetée par l’avocat de Rick, qui l’a qualifiée de « peu réaliste », et maintenant l’affaire a été portée devant le tribunal du comté du centre de Londres.

Il a été entendu que le juge Simon Freeland avait refusé une demande de radiation de la défense du chanteur et l'affaire a été ajournée.







L’affaire devrait désormais se poursuivre à une date ultérieure.

Rick vit à Surrey avec sa femme Lene, mais on pense qu’il a constitué un portefeuille immobilier impressionnant en faisant des investissements judicieux avec ses revenus pop.

On pense qu’il a gagné des millions à son apogée de la musique avec une fortune estimée à environ 12 millions de livres sterling.

Le chanteur a pris sa retraite du show-business au milieu des années 1990 alors qu’il n’avait que 27 ans.

Il a passé une décennie à se concentrer sur l’éducation de sa famille, avant de retourner à la musique et de signer un nouveau contrat de disque.







Rick a sorti un nouvel album en 2001 et est reparti sur la route pour sa première tournée depuis des années en 2004.

En 2007, il a de nouveau fait la une des journaux après qu’une farce surnommée Rickrolling est devenue virale et a diffusé son morceau classique Never Gonna Give You Up sur Internet.

Cela a même conduit Rick à décrocher le prix du meilleur acte de tous les temps aux MTV Europe Music Awards 2008.

L’organisation a été bombardée de votes publics pour Rick même s’il n’a pas été nommé sur la liste restreinte.